Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale giovedì 3 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza con Orlando che sospende la norma che nega la possibilità di concedere la residenza immigrati con permesso di soggiorno pensi a Palermo invece di fare disobbedienza la replica di Salvini che ricorda il decreto è stato approvato dal governo e Parlamento e firmato dal Presidente della Repubblica altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari della Corea del Nord all’estero diplomatico in Italia chiesto asilo politico dicembre secondo la stampa sudcoreana si tratterebbe ligioso un vigile Per oltre un anno Ambasciatore a Roma Sarebbe ora protetto dalle autorità italiane in un luogo sicuro la cosa Da sospendere tempo indeterminato in borsa i titoli di Banca Carige posta in amministrazione straordinaria della bici è il CDA dell’istituto bancario dei caduto in seguito alle dimissionigli altri 4 consiglieri i commissari sono Innocenzi modiano helener all’origine della bufera il no del primo azionista Ma la cassa all’aumento da 400 milioni Apple rivede al ribasso le Stime per il primo trimestre dell’esercizio fiscale Puntando il dito sulla debolezza economica delle cinesi su rallentamento delle vendite di iPhone nel paese e affonda in borsa Zuckerberg enlarge Intanto un dispositivo medico può leggere gli impulsi elettrici del cervello legati i movimenti correggerli in tempo reale uno dei leader delle dimostrazioni antigovernative dei Gigli gialli è stato arrestato ieri sera dalla polizia francese per aver organizzato una protesta non autorizzata nel centro di Parigi vicino L’Arco di Trionfo si tratta del secondo arresto per Eric gruen un mese fa fermato per possesso di arma non autorizzata una bimba rumena di 9 anni è morto dopo una caduta sulle piste da sci in alta Valsusa nelle Torri mese la piccola sta facendo col papà quando ha perso il controllo dei bici è finita fuori pista dopo una caduta dicirca 50 m si è schiantata su una barriera frangivento trasportata in elicottero È morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso era l’ultima notizie appuntamenti a più tardi buon proseguimento di ascolto

