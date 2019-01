Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio evitate di definirmi ribelle il mio Un doveroso atto istituzionale contro un decreto che autorevoli uomini di chiesa hanno definito disumano così Stamani in alcune interviste il sindaco di Palermo Leoluca Orlando spiega le ragioni del suo no al Decreto sicurezza Orlando si è così posto alla testa della rivolta dei sindaci del Biffi contro il decreto legge in particolare la norma che nega la possibilità di concedere la residenza immigrati col permesso di soggiorno pensi a Palermo invece di fare disobbedienza la replica di Salvini che ricorda il decreto è stato approvato da governo e Parlamento e firmato dal Presidente della Repubblica altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari della Corea del Nord all’estero un diplomatico in Italia chiesto asilo politico dicembre secondo la stampa sudcoreana si tratterebbe di gioco sono un gilet per oltre un anno Ambasciatore a Roma Sarebbe ora protetto dalle autorità italiane in un luogo sicurola Consob sospende a tempo indeterminato in borsa i titoli di Banca Carige posta in amministrazione straordinaria della bici è il CDA dell’istituto bancario ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri i commissari sono innocenti modiano helener all’origine della bufera il nome del primo azionista malacalza l’aumento da 400 milioni lo rivedrà ribasso le Stime per il primo trimestre dell’esercizio fiscale Puntando il dito sulla debolezza economica delle cinesi rallentamento delle vendite di iPhone nel paese e affonda in borsa Zuckerberg Lancia Intanto un dispositivo medico può leggere gli impulsi elettrici del cervello legati movimenti coraggiosi in tempo reale uno dei leader delle dimostrazioni antigovernative leggere gialli è stato arrestato ieri sera dalla polizia francese per aver organizzato una protesta non autorizzata nel centro di Parigi vicino L’Arco di Trionfo si tratta del secondo arresto per Eric gruen fermato per possesso di arma non autorizzata più incidenti stradali nelle 2018 ma risultano in calo le vittime secondo la Polizia Stradale che ha diffuso in un comunicato il bilancio dell’attività del 2018 Landvento del fenomeno infortunistico ha fatto registrare rispetto al 2017 afferma il comunicato un lieve aumento del numero complessivo degli incidenti è un calo di quello delle persone ferite dall’altro espresso inversione di tendenza relativamente al incidentalità con conseguenze mortali con un deciso decremento dei sinistri del 4,2% e una più modesta diminuzione delle vittime del 1,2 voltiamo pagina la sonda Chang e 4 è atterrata con successo sulla faccia nascosta della Luna alle 3:26 ora italiana lo hanno ufficializzato media cinesi Dopo alcune ore di suspense in merito alla messa iniziata lo scorso 7 dicembre per la conquista di un risultato finora mai ottenuto nell’aria praticamente nessuno rata del satellite terrestre archeologi messicani dell’Istituto nazionale di Antropologia e storia hanno scoperto un tempio il primo mai rinvenuto dedicato alla divinità mesoamericana e fiprotec nella zona archeologica di nun di gente qua can nello stato di Puebla la sua Apriinfluenza sulla fertilità sulla generazione dei cicli Gricoli sulla guerra segnala l’agenzia di stampa no ti metti florese uno dei più importanti dell’epoca preispanica Nonostante questa fama fino a oggi non era mai stato rinvenuto un tempio associato al suo posto ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

