Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza cominciare dal sindaco Leoluca Orlando In quale con una nota inviata all’ufficio anagrafe ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure della Legione Che punta dal vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini riguardo alle norme che negano la possibilità di concedere la residenza Chi ha un permesso di soggiorno dura la replica di Salvini sindaci ne risponderanno legalmente Johansson gilet per oltre un anno Ambasciatore nordcoreano regia anche in Italia ha chiesto asilo con la sua famiglia inizio dicembre in un imprecisato paese occidentale lo riporta il quotidiano coreano Young Young Boys citando fonti anonime diplomatiche di Seul in quella che sarebbe un’altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari di Pyongyang all’estero7 il bilancio dei morti del crollo di lunedì scorso in un palazzo residenziale nella città Russa di magnitogorsk nella parte meridionale degli orali soccorritori hanno infatti estratto altri corpi dalle macerie mentre almeno 4 persone risultano ancora disperse uno dei leader delle dimostrazioni antigovernative dei ciliegia al irp2 è stato arrestato dalla polizia francese messo sotto custodia ieri sera per avere organizzato una protesta non autorizzata nel centro di Parigi secondo quanto spiegano fonti di polizia è stato fermato mentre si dirigeva verso gli Champs Elysees una dozzina di manifestanti si erano radunati fuori da un fast food vicino all’arco di trionfo e lo stavano aspettando la sua Honda CB Four è atterrata con è successo sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali 326 in Italia localizzano i media cinesi Dopo alcune ore di suspense in merito alla missione iniziato il 7 dicembre per la conquista di un risultato finoratenuta nell’area inesplorata del satellite terrestre le ambizioni aerospaziali della cena hanno preso forma Nell’anno del cinquantesimo anniversario dello storico sbarco dell’Apollo 11 che portò l’americano nel Amstrong a essere il primo uomo a calpestare il suolo lunare ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa