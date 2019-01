Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Johnson gel per oltre un anno Ambasciatore nordcoreano reggente in Italia chiesto asilo con la sua famiglia inizio dicembre in un imprecisato paese occidentale lo riporta il quotidiano su coreano Giulia allibo citando fonti anonime diplomatica di Seul e in quella che sarebbe un’altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari di Pyongyang all’estero sindaci del PD in rivolta contro il decreto sicurezza cominciare dal sindaco Leoluca Orlando il quale con una nota inviata all’ufficio anagrafe ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure della legge messa a punto dal vicepremier è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini riguardo alle norme che negano la possibilità di concedere la residenza che ha un permesso di soggiorno dura la replica di Salvini che dice i sindaci ne risponderanno legalmente botte minacce.azioni venivano inflitte agli alunni di una scuola materna a Sant’Egidio Monte Albino nel salernitano la sezione di polizia giudiziaria ieri mattina presso la procura di Nocera Inferiore ha eseguito due misure cautelari interdittive della durata di un anno per il reato di maltrattamenti destinatari del provvedimento gffm rispettivamente socia e collaboratrice scolastica della scuola materna tempi d’infanzia sono il 37 il bilancio delle vittime del crollo di lunedì scorso di un palazzo residenziale nella città Russa di magnitogorsk e nella parte meridionale degli orali soccorritori hanno incastrato altri giorni dalle macerie mentre almeno 4 persone risultano ancora disperse il crollo sarebbe stato seguito a un’esplosione causata con tutta probabilità da una fuga di gas secondo le autorità locali oltre 30 ore Dopo l’esplosione è stato estratto vivo dalle macerie un bimbo di 11 mesi ricoverato per le ferite riportate e per ipotermia una bambina di 9 anni è stata portata in condizioni gravissime in ospedale a Torino dopouna caduta sulle piste in Alta Valle di Susa è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso La piccola stava sciando insieme al papà sulle piste imbuto del comprensorio della Via Lattea quando ha perso il controllo degli sci e si è schiantata contro una barriera frangivento i medici del 118 l’hanno più volte rianimata in volo per oltre 30 minuti la sonda atterrata con successo sulla faccia nascosta della Luna alle 10:26 locali le 3:20 Trenitalia l’ufficialità di media cinesi Dopo alcune ore di supplenza in merito alla missione iniziata il 7 dicembre per la conquista di un risultato finora mantenuto nell’area inesplorata del satellite terrestre ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa