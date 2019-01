Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli alla mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e reddito di cittadinanza Per gli italiani così il vicepremier ministro del lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe nell’ambito di una ricognizione sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre in Veneto la smentisco detto il ministro rispondendo ad una domanda di una giornalista che gli chiedeva del reddito di cittadinanza Per gli immigrati la legge come abbiamo sempre detto Ha ribadito riguarda il reddito di cittadinanza Per coloro che sono cittadini italiani cavi presi d’assalto dai turisti che hanno vissuto il sito archeologico incantato questa mattina tra un bel sole chiaro e piccoli fiocchi di neve che si sono posati sulle rovine antiche sullo sfondo Il Vesuvio appena adombrato da qualche nuvola quel poco che ha regalato la prima neve di questo inverno subito sciolta dal Sole nelle prossime ore peròneve potrebbe diventare più copiosa essendo attesa una breve perturbazione che dovrebbe imbiancare la cima del Vesuvio a rendere più suggestivi i selfie tanto amati dai turisti di Pompei sorpreso dal meteo il direttore generale della soprintendenza Massimo Osanna salutato il restauratore e giornalisti dicendo porta bene i fiocchi di neve sono caduti anche sulla tangenziale sui quartieri alti di Napoli sui comuni vesuviani ancora un autobus dell’ATAC a fuoco a Roma dopo quelli in fiamme nell’anno appena trascorso stamani intorno alle 6:00 per ragioni da accertare si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 in arrivo al capolinea di via Costamagna nel quartiere Tuscolano è il primo mezzo pubblico andato a fuoco nel 2019 Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco riterranno liberi su cauzione 5 del branco di Pamplona condannati a 9 anni di prigione per aver abusato di una ragazza di 18 anni nel 2016 durante la festa di San fermin lo ha sancito la corte provinciale della Navarra che già a giugno aveva destato scalpore provaanimate proteste di Piazza delle donne con la prima decisione di cancellarli un Audi station wagon a chi era presente il 26 dicembre in via Novara a Milano dove sono avvenuti gli scontri tra gli ultrà interisti e napoletani che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli da quanto risulta è stata sequestrata a Napoli nell’inchiesta milanese ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa