Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e reddito di cittadinanza Per gli italiani così il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe nell’ambito di una ricognizione sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre in Veneto lo spedisco detto il ministro rispondendo a una domanda di una giornalista che gli chiedeva del reddito di cittadinanza Per gli immigrati la legge come abbiamo sempre detto Ha ribadito riguarda il reddito di cittadinanza Per coloro che sono cittadini italiani la pensione minima €780 come le pensioni di invalidità 780 partiranno tra febbraio e marzo detto ancora il governo spagnolo assicurato oggi che andrà avanti nel processo di esumazione dei resti del dittatore Francisco Franco Dal mausoleo della Valle de los caidos nonostante la posizione ostruzionista dettodell’Abbazia Benedettina in cui sono inumati e quanto segnalano fonti governative citate dalla TV pubblica RTV e lo scorso XXVI dicembre il priore benedettino dell’Abbazia Santiago che stasera si era di nuovo posto la richiesta di accesso per l’esumazione dei retti del dittatore sepolto nel mausoleo del 1975 presentata dalla ministra di giustizia Dolores Delgado mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il governo noi metteremo in campo un’azione di salvataggio lo faremo entrare sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De magistris a Radio CRC parlando della vicenda della ti Watch la nave che da giorni e nelle acque del Mediterraneo con 32 migranti a bordo grande tristezza confermiamo per primo gennaio dopo una battaglia contro il cancro durata un anno page Young mother nonna sorella zia musicista ti stai confondendo la Bridge schoolè morta circondata dai suoi amici dalla sua famiglia nella sua California Questo è il messaggio con cui Si annuncia sulla pagina Facebook della pista la tua morte voglio riportare Luttazzi in più bui e poi ho un progetto con Arbore un programma in omaggio di Gianni Boncompagni sono alcuni degli annunci Papi dal direttore di Rai 2 Carlo freccero in una conferenza stampa viale Mazzini che è Servizio Pubblico sarebbe Sennò è finita l’epoca di Berlusconi è definita l’epoca di Renzi adulto freccero riferendosi alla cacciata di Daniele Luttazzi dalla Rai conduceva Satyricon durante la campagna elettorale 2001 dopo il cosiddetto editto bulgaro più cancellato nonostante ascolti record del programma si era tirato le critiche della destra che aveva accusato Luttazzi di volgarità per la ceretta della coprofagia ma ad accendere le polemiche era stata la sua intervista a Marco Travaglio sull’origine dei capitali con i quali il cavaliere aveva cominciato la tua attivitàeditoriale Berlusconi querela Chi è il giornalista che Luttazzi chiedendo 10 milioni di euro di risarcimento nel 2015 due vennero assolti e le tutto ci fermiamo qui grazie per l’attenzione. le prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa