Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione maltempo sulla nostra penisola in apertura in particolare il Sud e al gelo con una temperatura al di sotto dello zero presenza di ghiaccio La Basilicata questa mattina ha presentato i turisti la cartolina dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve È caduta durante la notte tu letra delle criticità principali sono segnalate sulla statale 7 Appia che da Potenza conduce proprio nella capitale europea della cultura 2019 lievi disagi alla circolazione ti registrano a Bari a causa della Neve caduta nella notte fiocchi anche nel nord barese sulla statale 16 all’altezza di Bisceglie neve nel Salento dove sono indicati i vigneti del Negroamaro è un uomo di 28 anni è morto alle 4:00 di questa mattina non incidente sulla Autosole vicino Lodi causato dal passaggio di un branco di cinghiali nell’incidente sono rimaste ferite altre 10 persone tra cui cinque minorenni secondo la ricostruzione della Polizia Stradale nell’incidente sono rimaste coinvolte tre macchine che andavano in direzionela prima investito dei cinghiali si è fermata una seconda volta arrivata invertito le carcasse degli animali e poi urtato il veicolo fermo Il conducente è sceso probabilmente per chiedere aiuto ad è stato travolto da una terza vettura una polo che poi si è scontrata coordinato per le ferite aperte in Arabia Saudita la prima udienza del processo a 11 soggetti accusati di coinvolgimento nell’omicidio del reporter khashoggi nelle Consolato di riad a Istanbul ottobre scorso la procura locale ha confermato la richiesta di condanna a morte per cinque imputati Come anticipato nel incriminazione presentata nei mesi scorsi anemone in Corea del Sud in e chiusura Just Rohn Villa Il diplomatico nordcoreano presso l’ambasciata in Italia da maggio 2000 di incaricato da fare dal 9 ottobre 2017 al 20 novembre 2018 è sparito con la moglie da inizio novembre a pochi giorni dalla scadenza del mandato L’ha detto l’intelligenza di Seulo in un’audizione parlamentare secondo la stampa siriana io è stato tutto protezione del Governo italiano da inizio dicembre in vista la richiesta di asilo politico in un imprecisato paese occidentale non risultava richiesta d’asilo da parte di un funzionario nordcoreano riferiscono all’ansa fonti della Farnesinatutto grazie per averci seguito le news e torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa