Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione giovedì 3 gennaio in studio Giuliano Ferrigno Leoluca Orlando torna sul decreto sicurezza ho disposto la sospensione del decreto dice Vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale occorre sollevare la questione incidentalmente in un giudizio aggiunge il sindaco di Palermo commentando la sua decisione di sospendere alcune misure telai DL Di Maio a Ferma solo campagna elettorale da parte dei sindaci che si devono sentire di sinistra facendo un po’ di rumore e c’è anche un botta e risposta tra Matteo Salvini al sindaco di Napoli Luigi De magistris che annuncia pronti ad aprire il porta si cuoce la nave che da giorni e nelle acque del Mediterraneo con 32 migranti a bordo non tarda la replica del premier perché altri sindaci la pacchia è finita i porti italiani sono chiusi abbiamo già colto troppi finti profughi è arricchito la cronaca un auto Audi station wagon che era presente il 23 dicembre in via Novara Milano dove sono venutiPontida ultra interisti e napoletani è stata sequestrata a Napoli nell’ambito dell’inchiesta Milanese altre due sono stati individuati lì appeso il sequestro Claudio risulta intestato in leasing al padrin un tifoso napoletano potrebbe essere quella passata sopra Daniele Belardinelli l’ultra del Varese morto il 26 dicembre negli scontri gli esteri anche il direttore della comunicazione Ghost Fighter del presidente francese Emmanuel Macron lascerà all’eliseo e quanto rivelato dalle parisiana il direttore aveva preso in mano la comunicazione di una colonna settembre dopo le dimissioni del portavoce che a sua volta aveva il resto appena un anno nel ruolo Secondo me ti darò ma tanto sarebbe stata avvisata da diverse settimane della decisione che avrebbe cercato di trattenerlo In che giorno l’ultima notizia Il nostro campione compie 50 anni oggi siamo tutti con te #keepfightingmichael di valutare tu questo messaggio sul suo profilo Twitter la Ferrari festeggia il compleanno del 7 volte campione del mondo cinque dei quali con il cavallino rampante Michael Schumacher è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa