Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Commissione Europea è stata in contatto con un certo numero di stati membri per trovare una soluzione per un rapido sbarco delle persone attualmente presenti a bordo di Sea Watch 3 Eh sì hai dei giorni scorsi Il commissario avramopoulos anche contattato direttamente gli stati membri ho reso Noto un portavoce dell’esecutivo europeo spiegando che è necessaria una maggiore solidarietà di tutti gli stati membri che questa situazione molto ancora una volta che la Mediterranee non sono urgentemente necessarie soluzioni prevedibile sostenibili però Smart l’assegnazione Dei migranti argomento la pensione minima €780 come le pensioni di invalidità 780 partiranno tra febbraio e marzo ha detto il vicepremier ministro del lavoro Luigi Di Maio rimanendo intenzione di tagliare gli stipendi dei parlamentari prendessi le cose importanti e al presidente di Confindustria Boccia che sottolineava l’emergenza lavora risposto come ministro del lavoro e dello sviluppo economico devo occuparmi ogni giorno di creare occasioni di lavoro e diformare le persone negli ultimi cinque anni dal 2013 e il 2018 il settore dell’Artigianato che in Italia conta oltre 1,3 milioni di imprese ne ha perse quasi 100.000 quanto risulta l’ultima fotografia scattata da unioncamere-infocamere che sottolinea come però si stiano attenuando nuovi mestieri a scapito di alcuni dei più tradizionali ultima notizia in chiusura per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael Schumacher a ringraziare i panni sostegno della vicinanza alla famiglia ha creato un’app che presenta un museo virtuale del campione di Formula 1 scaricabile sul cellulare tablet a partire da oggi nella app si trovano una video intervista di Schumacher diverse clip delle sue più celebri è un rituale della driver collection di Colonia laterali Intanto saluta il pilota tedesco Siamo tutti con te è il museo Ferrari di Maranello gli dedica una mostra visitata da una gran folla di tifosi tutto il mondo Grazie per averci seguito al mio ritorno non la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa