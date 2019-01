Ultime Notizie Roma del 03-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Leoluca Orlando torna sul decreto sicurezza e fa sapere che sulla vicenda dati in carica l’ufficio legale di adire il giudice vado dal magistrato perché non posso andare alla Corte Costituzionale occorre sollevare la questione incidentalmente in un giudizio dice che gli ricorda quando lo stesso ministro la leader della Lega invitava i sindaci leghisti a non applicare la legge sulle unioni civili il presidente dell’anci commento alle nuove norme mettono noi sindaci in un oggettiva difficoltà se mi metto ritiene che il mestiere di sindaco di una pacchia siamo pronti a restituirgli insieme alla fascia tricolore tutti i problemi che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare le dita dal giallo con una temperatura di sotto dello zero che presenza di ghiaccio La Basilicata questa mattina ha presentato i turisti la cartolina dei Sassi di Matera imbiancati della Neve caduta durante la notte sulle strade del tu delle criticità principali sono segnalatesulla Statale Appia lievi disagi alla circolazione anche a Bari a causa della Neve caduta nella notte fiocchi nel nord barese sulla statale 16 all’altezza di Bisceglie neve anche nel Salento dove sono imbiancati Vigneti del Negroamaro ultime notizie chiusura a meno di una scuola su Trenitalia accessibile a disabili e quanto emerge dai dati forniti dall’istat che scontano Per la mancata risposta ai quesiti sulle barriere da parte del 19% delle scuole anno scolastico 2017/2018 soltanto il 32% delle squadre risulta accessibile dal punto di vista fisico tutto da te la situazione appare milione del Nord dove i valori sono superiori alla media nazionale 40% la percentuale si riduce nelle regioni del 132% che livelli più bassi nel mezzo giorno 26% è tutto grazie per averci seguito li uso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa