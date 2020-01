Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale romane ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio sale la tensione tra gli Stati Uniti e l’iran dopo l’attacco ordinato da Donald Trump vicino all’aeroporto di Baghdad in Iraq che ha polverizzato il l’auto uccidendo 8 persone tra cui Generali Legnano per solimani figure chiave della strategia di Teramo medioriente È un atto di terrorismo ha detto il ministro degli Esteri iraniano javad zarif Ali khamenei chiama la bimbetta il pentagono ha replicato proteggeremo i nostri interessi dello sviluppo economico dice sui telefonini sul Huawei sul 5G c’è L’intesa Ecco non capiscono qualcuno pagare Se qualcuno non capisca questo è durata di Matteo Salvini durante un incontro pubblico a Bormio parlando dei 5 G immediata la replica del ministro pentastellato Stefano patuanelli non siamo mica al Metropol riferendosi all’hotel moscovita al centro del casofondi russi alla lega e che abbiamo ancora argomento il Parlamento turco ha approvato la mozione che autorizza l’invio di truppe in Libia sostegno delle forze del governo di Tripoli del premier Fire Strike per contrastare l’attacco delle Milizie del generale Khalifa haftar i deputati che hanno votato a favore della mozione sono stati 325 quelli contrari 184 misura Prevedo manda un anno per il dispiegamento delle truppe dell’esercito di star già abbattuto un drone turco un giovane di 25 anni Luca Barbieri della provincia di Parma è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare la wingsuit per una torta di caduta libera che termina con l’apertura di un paracadute dalla viadotto San Giuliano Caltanissetta schiantandosi al suolo Barbieri era un paracadutista professionista nello stesso modo un amico Luca era morto pochi mesi fa Barbieri 3 anni fa partecipo a tu Sì que vales E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare allergia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa