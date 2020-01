Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nella notte tra giovedì e venerdì un attacco missilistico americano ha colpito all’aeroporto di verdad capitale dell’Iraq il Raid è stato ordinato dal Presidente Donald Trump che ha confermato il pentagono otto le vittime al momento per cui non figure chiave della strategia Legnano in Medio Oriente in generale regnano-castello solivani almeno altre 7 persone Tra queste anche Abu Madi almohadi il numero 2 di torte di mobilitazione Popolare la collezione di Milizie paramilitari cite Pro iraniani Apri venire solo tre giorni fa mi disse uscite avevano attaccato la sede diplomatica statunitense nella capitale di Cambiamo argomento la pagina politica nervi tesi il MoVimento 5 Stelle in appena 20 mesi abbiamo già provato 40 provvedimenti niente male per un movimento peroltre al governo così il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio tira un bilancio del periodo trascorso dal Movimento 5 Stelle alla guida del paese e risponde a quanti negli ultimi giorni hanno criticato la sua gestione Da ultimo caso paragone il senatore espulso dal Movimento 5 Stelle per non aver votato a favore della legge di bilancio decisione contro cui si sono espressi per esempio Alessandro Di Battista è Barbara Lezzi c’è qualcuno che pensa che governo precedente fosse migliore di questo prosegui Di Maio in un post su Facebook Io penso che i compiti si debbano fare alla fine ho sempre e solo pensato a portare a casa i risultati per italiani tra i risultati che cita il cosiddetto spazza corrotti il blocco delle trivelle in mare è il reddito di cittadinanza torniamo ora alle 0 Parlamento turco ha deciso sia l’invio di truppe in Libia sostegno del governo di unità nazionale di fayez al-sarraj da mesi in balia delle forze ribelli del generale che riparte tempestiva la risposta di quest’ultimo comeper chi fa la caviglia almeno alto ufficiale dell’Esercito Nazionale libico dias para detto che la milizia non è pronta e non permettere alla presenza di alcuna forza turca o stile sul territorio libico mentre dalla pagina facebook della mobilitazione militare ribelle è stato annunciato l’abbattimento di un drone turco ad sarà una zona sud-orientale di Tripoli a 12 km linea d’aria dal centro della capitale Libica alla vigilia del voto il vice presidente turco Aveva dichiarato in un’intervista all’agenzia anadolu che l’unica possibilità di evitare un intervento militare turco nel paese restava il caso in cui avete deciso di interrompere l’offensiva contro al Ferrari eventualità che per il momento sembra da escludere l’Unione Europea nel frattempo condannato la morte di Ankara non esiste una soluzione militare per il conflitto in critici con la Turchia in Egitto che sostiene la frazione di affare che ha parlato di condanna nei termini più forti e la lega araba intanto Donald Trump ha discusso la situazione nel corso di una telefonata con ilturco erdogan media americani città non comunicato del governo turco in cui si spiega che i due leader hanno sottolineato l’importanza di una soluzione diplomatica nella regione e torniamo in Italia cronaca sono sconvolto e devastato per quello che è successo e quanto ho detto Pietro genovese in base a quanto riferito dai suoi difensori nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP circa un’ora in cui ha ribadito di essere partito col semaforo verde genovese il ventenne figlio del regista Paolo si trova agli arresti domiciliari da una settimana con l’accusa di duplice omicidio stradale per la morte delle due si dice Gaia rayneri Camilla Romagnoli investite lo scorso XXII dicembre ha in Corso Francia a Roma genovese stato accompagnato in procura dai suoi difensori Franco e Gianluca Tognozzi che all’uscita dall’interrogatorio hanno dichiarato Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte Pietro genovese non è il killer che è stato descritto merita rispetto e comprensione come le famigliele due ragazze e che abbiamo ancora argomento nei festeggiamenti per il Capodanno a Torre del Greco si è trasformato in un campo di battaglia Come si può vedere da un filmato di un cittadino che sta girando anche sui social le strade erano invase le formule di spazzatura e Rocky provocati dalla scoppio dei botti Mentre una musica neomelodica assordante faceva da colonna sonora e quanto fa sapere il consigliere Campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è una cosa inaccettabile festeggiamenti devono essere svolti nel rispetto delle regole aggiunge dopo aver parlato con il sindaco si sta procedendo all’identificazione alle denunce dei protagonisti quello di Torre del Greco simile a molti altri avvenuti in quella notte è uno spettacolo raccapricciante dove l’ignoranza di grado vandalismo e legalità miscelati con immondizia incendio e Botti pericolosi hanno dato vita al peggio nei nostri territori sembrava di assistere al film La notte del giudizio in cui la popolazione a disposizione una notte

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa