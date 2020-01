Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti hanno attaccato durante la notte l’aeroporto di Baghdad uccidendo il generale iraniano che nel solimani una delle figure chiave della strategia iraniana medioriente almeno 7 persone l’ordine di uccidere solemania è partito dal Presidente Trump ha ferma il pentagono sottolineando che ride punta essere un deterrente per i futuri piani di attacco iraniani una dura vendetta Attendi Criminal le manine parte sono insanguinati con il sangue di solemania detto la guida Suprema iraniana Ali khamenei Cambiamo argomento Gianluigi Paragone minaccia di ricorrere alla giustizia ordinaria dopo l’espulsione dal Movimento 5 Stelle attacchi probiviri è un’ingiustizia arbitraria sono guidati da qualcun altro che il nulla e si arroga il diritto di espellermi il giornalista incassa anche l’appoggio di Alessandro Di Battista è infinitagrillino di tanti che si professano tali scrive di bene e non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui il Parlamento turco approvato l’invio di truppe in Libia cantare parte del governo di Tripoli rialzerai per il governo di unità nazionale condanna dell’ Egitto al passo del parlamento turco e mentre la Union Europea ribadisce di aver sottolineato in varie occasioni che non esiste una soluzione militare per il computer Libia le forze Star si dicono pronti a combattere le porti militari Turchia ti ho detto sconvolte devastato per l’investimento mortale due ragazzi a Roma Pietro genovese nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP il giovane che sostiene di aver passato col verde ai domiciliari per aver travolto dei sedicenni Gaia von freymann e Camilla Romagnoli genovese non è descritto dicono gli avvocati che per ora non hanno presentato istanza di attivazione della misura acquisiti video del funzionamento del semaforo mentre poi le metto mandato d’arresto nei confronti di Carlo bosna e lo ha comunicato alle autorità del Libano Dove si trova il momento l’ex presidente dei ministri nel Renoha fatto sapere di aver utilizzato da solo la sua fuga dal Giappone Dove era agli arresti domiciliari intanto la Francia faccio sapere che non essere Rolex Daytona qualora arrivasse nel paese cosa Infatti è un secondo passaporto francese è finita gli arresti domiciliari la perfetta di Cosenza Paola Galeone 58 anni di Taranto coinvolti in un’inchiesta Per una presunta mazzetta che avrebbe indotto a corrispondergli un’imprenditrice c Falcone la clamorosa svolta nell’inchiesta che era stata avviata nei giorni scorsi dalla Procura della Repubblica di Cosenza si è avuta con la notifica di un’ordinanza di custodia cautelare in cui viene contestato la perfetta il reato di induzione indebita a dare O promettere utilità che abbiamo ancora al momento sono 225000 gli italiani che hanno passato la settimana di Natale a letto a causa dell’influenza mentre il totale dei casi da ottobre oggi supera il milione e mezzo soprattutto bambini sotto i cinque anni La Provincia autonoma di Trento Marche campagna sono state le regioni più colpite Una quattordicenne mortauna meningoencefalite batterica non meningococcica il giorno di capodanno trattandosi di una forma non virale quindi non contagiosa non è stato attivato il prodotto di profilassi Donati gli organi ancora violenza il personale sanitario di Napoli dove un petardo è stato lanciato verso un’ambulanza inviata nel quartiere barra per soccorrere un paziente il medico a bordo è stato investito dalla deflagrazione un’altro episodio avvenuto nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco Dov’è la dottoressa è stata aggredita con una bottigliata per la Croce Rossa sono fatti che non vengono neppure nei territori di guerra e la aslnapoli1centro annuncia che entro le RAM installate le prime telecamere sui mezzi di soccorso in chiusura Zlatan Ibrahimovic superato le visite mediche Milano dove verrà ufficialmente presentato per l’esordio nel Milan il contratto che lega il Fuoriclasse i rossoneri per i prossimi sei mesi con opzione di rinnovo legati agli obiettivi personali ho sempre detto che questa è casa mia ha detto libera con Un tripudio di Cori da partetifosi ed era l’ultima notizia buon proseguimento di sport

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa