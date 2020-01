Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno altissima tensione in medioriente dopo che gli Stati Uniti con un raid sull’aeroporto di Baghdad hanno ucciso il generale iraniano Castel mazzo le mani lo fa sapere che la Terra è stato deciso da Trump perché l’alto ufficiale voleva uccidere diplomatici americani amo Sei destinata per avere conseguenze sui delicati equilibri nell’aria l’iran ha subito reagito parlando di Artù terrorismo minacciando ritorsioni manifestazioni in piazza a Tirana l’ambasciata americana ha invitato i cittadini americani a lasciare immediatamente l’iraq la decisione del presidente Trump ha salvato molte vite umane dice il segretario di stato statunitense Mike Pompeo spiegando come con l’uccisione di solimani è stato utilizzato un imminente attacco Non c’è dubbio che di fronte a questa azione l’iran dovrei reagire In che modo non lo sappiamo Ma è chiaro che l’Italia1000 militari Libano i 300 kg dagli addestratori in Iraq è particolarmente Totta dice all’ansa il generale Vincenzo camporini ex capo di stato maggiore della difesa e la Farnesina parla di sviluppi per la difesa alza la sicurezza delle basi Italiane all’Estero Andiamo a Parigi Perché un uomo accoltellato 3 persone alle porte della città è stato prontamente neutralizzato dalle forze dell’ordine lo si apprende da fonti di polizia i due feriti sono stati trasportati in ospedale in Italia in chiusura una maxi consulenza per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Gaia e Camilla la notte tra il 21 e il 20 dicembre in Corso Francia e quanto disporrà nei prossimi giorni la procura di Roma che contenta Pietro genovese il ventenne che era alla guida del SUV l’omicidio stradale plurimo la consulenza tecnica Punto da chiarire la velocità a cui procedeva L’auto nell’interrogatorio del giovane aveva detto di andare al massimo 50 Km all’ora la consulenza individuerà anche il punto preciso dell’impatto quelle due ragazze e Stefsulle strisce pedonali Verifica anche sul funzionamento dei semafori è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

