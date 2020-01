Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura della nave Gregoretti Matteo Salvini agito nell’interesse dell’Italia copiando coinvolgimento di Palazzo Chigi e dell’intero governo che Ha agito collegialmente in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti è il succo della memoria depositata questa mattina delle gare del leader leghista la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Salvini sottolinea inoltre il ruolo rileva del premier Giuseppe Conte il MoVimento 5 Stelle perde altri due deputati si tratta di Nunzio Angiola e Gianluca rospi che hanno annunciato l’addio al movimento in passato al gruppo misto senza ritornare a chiederti i grillini il mio dissenso Non deriva da un cambiamento di opinioni ma dalla presa d’atto che vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni a per mangiarla chimica i legami con l’addio diProsperi a sua volta denunciata non più tollerabile gestione verticistica e oligarchica del Movimento la cronaca ancora un medico aggredito a Napoli il terzo in 48 ore a darne notizia è la pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate avvenuto davanti all’ospedale San Giovanni Bosco vittima una dottoressa del 118 insultata strattonato da un paziente psichiatrico caso analogo anche a Milano dove un soccorritore di una croce aggredito a calci e pugni da uno sbandato di stato di ebbrezza che poi ha danneggiato anche l’ambulanza e a Sassari un petardo è stato lanciato all’interno di un’ambulanza che ha preso fuoco ed è morta questa mattina la 48 ricoverata da ieri agli Spedali Civili di Brescia per meningite da donna Marzia Colosio Questo è il nome madre di due figli viveva in provincia di Bergamo aveva accusato i primi malori il giorno di capodanno subito le sue condizioni è una parte gravi si tratta del quarto caso di meningite in meno di un mese sul lago d’Iseo nel Bergamasco ultime notizie in chiusura per Il centenario della nascita di Alberto Sordi la storica residenza Romana dell’attoi battenti per una mostra a proporla da marzo a giugno 2020 la fondazione museo Alberto Sordi e l’aggiunta raggi Non ho memoria consentita promuoverla la mostra si svilupperà in vari locali della villa si tratta di un percorso multimediale realizzato anche in un padiglione istante la villa che ospita una sala cinematografica di ingresso gratuito per la proiezione dei vari film di sordi e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa