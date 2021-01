Ultime Notizie Roma del 03-01-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in primo piano e le 6 gennaio scadrà l’ultimo decreto del presidente del consiglio Giuseppe conte con le restrizioni adottate nel periodo delle festività natalizie domani in Italia non arancione poi martedì 5 e mercoledì sei di nuovo Rossa giovedì 7 gennaio il governo Dovrà decidere cosa succederà nel paese resterà sistema delle facce colorate a seconda dei diversi indici di contagio nei vari territori ma sulle misure ancora non c’è nulla di sicuro per questo motivo il premier ha convocato questa mattina i capi delegazione dei partiti di maggioranza le regioni che rischiano di diventare di colore arancio dal 7 gennaio sono al momento tre Calabria Liguria e Veneto ma rischiano anche Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Marche il resto dell’Italia dovrebbe invece essere di colore giallo compreso l’Abruzzo che prima delle festività era arancioneil governo starebbe però lavorando ad una stretta ulteriore che prevede nel weekend un’Italia tutta rossa e due con le misure più severe la chiusura dei negozi considerati non essenziali lo stop agli spostamenti anche all’interno del proprio comune che la chiusura dei ristoranti e dei bar con asporto e Delivery consentiti per convergenza anche l’attività operativa della Polizia Stradale nel corso del 2020 ha subito delle modifiche gli infortuni subito una sensibile diminuzione per i divieti imposti alla mobilità per aumentare i controlli per l’istituzione delle zone rosse in particolare il numero di incidenti stradali diminuito del 30,5 % a quanto 51103 contro i 73496 del 2019 quindi mortali sono stati 1079 meno 26,9 % con 1158 vittime meno 28,3% con circa 4 milioni di Italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare durante le feste un numero raddoppiato rispetto allo scorso anno il 2021 indica la stima della Coldiretti Sulla base delottimo rapporto di attuazione degli aiuti alimentari distribuiti con il fondo agli indigenti relativo al periodo 1994 2020 tra gli indigenti il 21% ha meno di 15 anni quasi il 9% più di 65 anni e il 3% è senza fissa dimora è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

