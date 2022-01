Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola il tasto di positività nei dati sul codice del primo giorno dell’anno il rapporto tra casi e tamponi balza al 1,9% nuovi positivi sono 61 mila i morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive nei reparti ordinari in 8 regioni Secondo i dati a Genoa in Liguria a te vicina più di tutta la zona arancione Lombardia emilia-romagna Marche Abruzzo Sicilia Toscana e Umbria il 5 figlio dei ministri sul super pasta lavoro mentre si fa strada l’idea l’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione allarme direzione sanitaria in Israele quarta dose dopo il booster lega e Movimento 5 Stelle contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la data per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe come chiedono le regioni non si può pensare di discriminare i bambini si continua a investire per la sicurezza Anzi sì le risorse per la scuola e si vende il protocollo più efficaci ma dispone restino aperti per tutti dici la sottosegretaria al Movimento 5 stelle a distruzione Floridia lasciare a casa da scuola tre milioni e mezzo di bambini a gennaio la soluzione avverte la lega parte la corsa al Quirinale dopo il saluto di Mattarella che gli dico un profilo al di sopra delle parti sulla tratta di draghi da cambia’ Tura di Berlusconi lanciata da Forza Italia e sostenuta anche da lega e Fratelli d’Italia il popolo Viola la contesterà martedì in Piazza Santi Apostoli a Roma fa discutere sui social l’appello alle forze politiche lanciato da Dacia Maraini ed altre donne della Cultura e dello spettacolo Vogliamo dirlo con chiarezza arriva vuol dire il giorno donna al Quirinale ho sempre detto no le botte Ma capisco il valore di questa proposta commenta Luciana Castellina Mi puoi dire quando è nato 14 anni fa è l’unica grande casa di democratici e progressisti italiani sono orgoglioso di esserne il segretario pro-tempore di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia nessuna malattia e quindi nessuna guarigione solo fazione impegno così tutto interesse via Enrico Letta replica Le parole di Massimo D’Alema che durante il brindisi di fine anno di Articolo uno zoom aveva definito la segreteria Renzi una malattia terribile che è guarita da sola ma che c’era un giudizio che ha provocato per irritazione tra i denti cronaca ucciso il figlio di 7 anni con una coltellata alla gola nella sua casa a Morazzone in provincia di Varese ha messo il corpo nell’armadio poi andato a Gazzada sempre arrivare sotto e ha tentato di uccidere la dalla quale si stava separando Chi era ospite dei genitori ferendolo in modo non grave l’uomo un pregiudicato di 40 anni è stato fermato all’alba dopo essere fuggito era agli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega a novembre mi aveva ottenuto dal giudice il permesso di vedere il bambino per Capodanno un anno dopo l’attacco al cagnolino Donald Trump torna a parlare di voto rubato per lezioni di Joe biden a presidente degli Stati Uniti letti inquilino della Casa Bianca è pronto con una conferenza stampa nella villa di Mara lago il 6 gennaio dettare le linee guida del gop per le elezioni di midterm stando a un sondaggio del Washington University of Maryland per il 60% degli americani Trump ha grande buona parte di colpa nella stanza al parlamento ma solo qualche responsabilità ho nessuna 2% dei repubblicani per 83% del tuo letto intanto dalla commissione parlamentare d’inchiesta emerge una testimonianza secondo cui banca chiede al padre di fermare la violenza Il cacciatore di posti Lignano Richard Michele cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l’umanità si è voluta in Africa è morto all’età di 77 anni ad annunciare la scomparsa con profondo dolore è stato il presidente del urucum pegnata Cambiamo argomento della danza incendio divampato poco prima che facesse giorno ha completamente distrutto il Parlamento del Sudafrica po’ in tutte le stanze ora incenerite che l’ultimo presidente bianco Verga non c’ho nel 1990 la liberazione degli con anti Apartheid Nelson Mandela dopo 27 anni di prigionia tirando così la strada alle prime elezioni multipartitiche del paese non sospetto è stato arrestato è ancora scosso te la morte dell’arcivescovo tutto il funerale si sono svolti sabato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa