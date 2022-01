Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola il tappo di positività dei dati sul covid ultime 24 ore il rapporto tra case tamponi Baltea al 21:09 % di positivi sono 61 mila i morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive nei reparti ordinari in 8 regioni Secondo i dati agenda per la Liguria si avvicina più di tutta la zona arancione in aumento anche Bardi emilia-romagna Marche Abruzzo Sicilia Toscana Umbria da oggi mezza Italia in giallo il 5 il Consiglio dei Ministri sul super passo al lavoro mentre si fa strada l’idea di l’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione e alla aggressione sanitari lega e Movimento 5 Stelle contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la data per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe come chiedono le regioni in IsraeleGuarda dose 4 mesi dopo il booster con la diffusione della variante omicron gli stati europei raccomando all’unisono di procedere con le somministrazioni delle terze dosi del vaccino anti covid i tempi per fare il richiamo dopo conclusione del primo ciclo vaccinale dosi sono diversi 3 vari paesi voltiamo ancora pagina avrebbe dovuto amarlo proteggerlo invece la brutalmente ucciso Forse per finire la madre che gli aveva chiesto la separazione Ottenendo la per poi tentare di uccidere anche lei Davide Petroni 40 anni arrestato ieri mattina per l’omicidio del figlio Daniele di 7 anni per il tentato omicidio della moglie di 36 tra Morazzone e Gazzada Schianno in provincia di Varese ai domiciliari per aver accoltellato alla schiena un collega di lavoro a fine novembre un vecchio stabile in disuso è crollato ieri sera nel centro storico di Afragola in provincia di Napoli in queste ore si continua a scavare non risultano persone coinvolte finora l’intervento viene svolto anche con l’ausilio di unità cinofili vigili del fuoco hanno reso Noto di essere intervenuti per il crollo di una palazzina di quattro piani disabitata e findal primo momento sono state condotte verifiche per escludere l’eventuale coinvolgimento di passanti un escursionista di 34 anni di Porto Sant’Elpidio fermo è morto dopo essere scivolato in un crepaccio mentre percorreva il sentiero che dal rifugio del fargno porta Pintura di Bolognola in provincia di Macerata sui Monti Sibillini è precipitato per circa 250 metri è deceduto sul colpo per gravi fratture riportate con lui si trovava la sua compagna di 35 anni anche lei è scivolata ma è riuscito ad aggrapparsi alla vegetazione salvando ti sono state le sue grida disperate richiamare l’attenzione di altri escursionisti che hanno dato l’allarme ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto rettale in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa