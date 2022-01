Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola ancora il tasso di positività e le rapporto tra casi e tamponi balza al 21:09 % i nuovi positivi sono soltanto dormire morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive e riparto ordinare in 8 regioni sempre secondo i dati agenas la Liguria si avvicina più di tutta la zona arancione contagi in aumento anche in Lombardia emilia-romagna Marche Abruzzo Sicilia Toscana e Umbria l’Italia in giallo il quinto figlio dei ministri del super Green past lavoro mentre si fa strada l’idea dell’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione e allarme aggressioni e sanitari in Israele quarta dose 4 mesi il booster in un anno dopo l’attacco ha capito Io del Trump torna a parlare di turbato per lezione di benzina presidente americano il Tycoon è pronto con una conferenza stampa nella villa di maralago il 6 gennaio a dettarela linea del gop per le elezioni di midterm tanto un sondaggio Washington Post University of Maryland e per il 60% degli americani Trump ha grande o buona parte di colpa nella stato al parlamento Ma ha solo qualche responsabilità ho nessuna per il 72% dei repubblicani e per 83% dei suoi elettori Intanto dalla commissione parlamentare d’inchiesta emerge una testimonianza secondo cui banca chiede al padre di fermare la violenza il celebre paleontologo e cacciatore di fossili Lignano Richard a lei che le cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l’umanità si è voluto in Africa è morto all’età di 77 anni ad annunciare la scomparsa con profondo dolore è stato il presidente del Kenya uhuru kenyatta devastante incendio divampato poco prima che facesse giorno ha completamente distrutto e Parlamento Sudafrica fu in quell’istante ore incenerite che l’ultimo presidente bianco de klerk annuncio nel 1990 alla liberazione delle con anti Apartheid Nelson Mandela dopo 27 anni di prigionia spiegando così la stradaalle prime elezioni multipartitiche del paese un sospetto è stato arrestato il paese ancora scosso per la morte dell’arcivescovo tu in cui funerali si sono svolti Sabato gli ho scritto di notizie indipendente di Hong Kong news annuncia che chiuderà domani citando un clima deteriorato per l’informazione e le necessità di garantire la sicurezza di tutti lo riporta la BBC si tratta dell’ultima di una serie di media spariti negli ultimi mesi nel paese la settimana scorsa è stata la volta di stand news dopo un raid della polizia che ha arrestato 6 persone dello staff tra le quali direttore nata nel 2017 Citizen news era una delle ultime pubblicazioni scientifiche in lingua a un.com ed è tutto vi auguro ancora una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa