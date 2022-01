Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco nel napoletano è successo nella tarda serata di domenica nella zona della scala a ridosso dell’area portuale della città Vesuviana tanto una prima ricostruzione il bambino sarebbe stato notato dopo che alcuni presenti avevano bloccato la mamma che minacciava di suicidarsi indagano i carabinieri vola il tasso di positività nei dati sul covid aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive in reparto in 8 regioni Secondo i dati agenas Lombardia Lazio Piemonte Sicilia in giallo mentre la Liguria si è vicino alla zona arancione l’immunologo Francesco le foche afferma credo che la variante omicron possa essere la variante ponte per il passaggio dalla fase pandemica quella endank Israele intanto ha dato il via libera alla quarta dose di vaccino contro il covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dal richiamo lo ha annunciato il premier naftali Bennett Aggiungendo che probabilmenteuffici dell’ondata supereremo la soglia dei 50.000 contagio al giorno si tratta di numeri molto elevati ma dal mondo Abbiamo appreso che se siamo vaccinati siamo protetti da forme gravi di malattia ad Amsterdam migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro le misure del governo per contrastare la diffusione del covid a nulla Infatti servito il divieto emesso dal sindaco della capitale olandese un gruppo di persone in tutte maschere bianche ha mostrato cartelli con scritto Non si tratta di un virus si tratta di controllo o meno repressione più Cure si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia cronaca un trentottenne non vaccinate morto di covid in primo gennaio all’ospedale di Cesena zona prima parte alla ricostruzione del caso riportato dal resto del Carlino emerso che l’uomo avrebbe tentato pure fai da te a casa prima di arrivare in ospedale in condizioni già troppo seri ed era l’ultima notizia vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di scopo

