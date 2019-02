Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura si torna sulla A22 del Brennero perché dopo i Disagi causati dalla neve il ministro Toninelli annuncia un’infezione per verificare che il concessionario abbia garantito adeguatamente la sicurezza e ritorno ad una gestione totalmente pubblica più conveniente visto che la concessione scaduta e deve essere rinnovata il piano di Toninelli sarebbe di lasciare la gestione totalmente alle due province autonome più comuni senza nessun privato in gioco c’è la riduzione delle tariffe limitando gli extra profitti e i dividendi sulla tavola è resa dei conti nel governo dopo lo stop di Salvini e 5 Stelle da Di Maio un’auto alla Lega finché saremo noi al governo Natale non si farà il ridimensionamento dell’Opera è una supercazzola ha detto Sconsiglio di spingere su cose su cui non siamo d’accordo per crearenel governo aggiunto non faccio saltare il governo per quello che dicono i sondaggi Ma le cose bisogna farle non bloccarlo è stata la risposta di Matteo Salvini andiamo in Veneto l’ambasciatore del paese sudamericano in Iraq Jonathan Velasco annunciato di aver deciso di sostenere con Guido quale legittimo presidente del suo paese di venendo così il primo diplomatico Venezia a disconoscere la legittimità di Nicolas Maduro in un videomessaggio diffuso sui social media di cui riferisce il quotidiano degli Emirati Arabi lingua inglese The National Velasco afferma che l’assemblea nazionale è l’unico potere della Repubblica che ha etica legittimità e legalità lo sport in chiusura in attesa di Roma Milan la Spal ha pareggiato 0 a 0 contro il Torino 1 a 1 tra Genova e tra Udinese e Fiorentina domani due posticipi Frosinone Lazio e poi Cagliari Atalanta chiusura della ventiduesima di campionato è tutto dalla redazione di auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa