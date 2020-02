Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione da Francesco Vitale in studio con gli ultimi decessi da coronavirus in Cina il totale sale a 361 Superando i 349 che fece la Sarto nella parte continentale del paese Tra il 2002 e il 2003 e con i due 296 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore i contagi salgono 17205 più del triplo dei 5327 della pasta si attestano 21505 applicati sui tetti mentre aumentano anche le guarigioni e quota 475 la notizia scioccante borse cinesi nella prima seduta Dopo la pausa del Capodanno lunare Shanghai perde in apertura al 8% scende nel 93 once a day 2 14 Hong Kong contiene le perdite entro 047 timori negli Stati Uniti dove è stato confermato il nonno contagio secondo l’infettivologoAnthony Fauci il virus molto molto trasmettibile quasi certamente sarà una pandemia a New York tre casi sospetti e rientreranno tra poco in Italia 60 connazionali di labuan sono bene ma saranno comunque sottoposti a una quarantenne nei locali appositamente attrezzati nella Cittadella militare della Cecchignola Roma mentre diverse persone già rientrati attraverso altri si sono volontariamente sottoposte a un isolamento a titolo precauzionale intanto all’ospedale Spallanzani di Roma è stato isolato il coronavirus e dati saranno a disposizione della comunità internazionale per aprire la strada di diagnosi Baccini i due contagiati ricoverati nell’ospedale sono in condizioni discrete le persone entrate in contatto con loro stanno bene in Italia al forno virus Non circola il rischio contagio nero dice virologo Roberto burioni affermando che il cordone sanitario sta funzionando massima attenzione anche dalla politica il ministro della Salute convoca i capigruppo parlamentari e partecipare a una riunione incontroho dei ministri componenti e competenti del G7 si chiamava Today’s Aman aveva 20 anni il giovane che ieri accoltellato tre persone a sud di Londra di essere ucciso dalla Polizia il giovane era un sorvegliato speciale ed era stato scarcerato in anticipo dopo aver scontato metà di una condanna a tre anni per reati di terrorismo legati ai contatti col radicalismo islamico sul ha seminato il panico a streatham armato di un lungo coltello Con indosso un falso Gillette lo zio si è scagliato contro i passanti ferendone tre poco prima a Gand in Belgio da coltellare due passanti una donna ancora incerto il movente e nel primo giorno feriale del dopo brexit Boris Johnson si appresta a pronunciare un discorso programmatico secondo Pontida unistreet affermerà che non è necessario accordo di libero scambio che implica l’accettazione delle norme dell’Unione Europea in materia di politiche di concorrenza sussidi protezione sociale ambiente o qualcosa di simile tanto quanto l’Unione Europea non dovrebbeobbligato ad accettare alcuna regola britannica Intanto il ministro degli Esteri inizia un tour in Giappone Australia con l’obiettivo di negoziare accordi commerciali bilaterali a ballare sul tema della riforma della prescrizione Italia viva è pronta a votare no alla Riforma se non passa il Lodo anni vari meglio il DDL di Forza Italia dice Matteo Renzi non accetto ricatti minacce da nessuno e vado avanti di non essere più al governo con Alfano e Verdini repliche Ministro della Giustizia al quale fa Eco il capo del MoVimento 5 Stelle Crini serve equità siamo sulla strada giusta in attesa del verbo con conti Lepidi media polemica assurda confrontiamoci di Celeste guardasigilli Orlando Cambiamo argomento Renée Zellweger migliore attrice per Judy e Joaquin Phoenix migliore attore per poker arrivata gli Oscar britannici assegnati ieri sera a Londra è miglior film nel 1917 il premio per la regia è andato a San Mendes che lo ha diretto che mi dateVenezia invece era già vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in giù di il film sulla vita di Judy Garland dopo le polemiche e le accuse di razzismo nei confronti dei basta per la scarsa attenzione agli attori neri Winter per del Joker accusato L’industria del cinema di fascismo sistemico ed è festa negli Stati Uniti per il cinquantaquattresimo Super Bowl Dov’è il Kansas City Maps hanno battuto i San Francisco 31 a 20 conquistando il prestigioso titolo per la prima volta dal 1970 Nemi Lovato ha cantato l’inno nazionale dopo un omaggio al Kobe Bryant Shakira Jennifer Lopez Star nell’Inter anno per la prima volta donne i panni che Michael Brecker presenta uno spot contro le armi risposta quello di Trump che ne ha fatto uno sulla sua riforma della Giustizia penale e oggi in your partono i cacudi Super Bowl delle Campagne elettorali via definiti scherzando La senatrice dem Amy klobuchar che questa era

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa