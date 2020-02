Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la commissione sanitaria nazionale cinese ha registrato ieri 57 nuovi decessi legati alla coronavirus di guaina che portano il totale 361 un numero più alto delle 349 morti da tasto del 2000 2003 gli ultimi aggiornamenti forniti segnalano Inoltre 2296 montaggi accertati per 17205 casi complessivi si attestano a 21558 i casi sospetti mentre le guarigioni accelerano a quota 400 e vediamo quali sono Allora gli ultimi aggiornamenti le borse cinesi sprofondano al ritorno agli scambi dopo la lunghissima pausa del Capodanno lunare scontando l’epidemia del coronavirus Shanghai8,7% shenzhen il 9 all’ospedale Spallanzani di Roma è stato isolato e la il coronavirus dei dati e saranno a disposizione della comunità internazionale per aprire la strada a nuovi testi degli atti della Roma in mattinata Il boeing kc-767 dell’aeronautica militare con a bordo i 57 connazionali partiti dalla città epicentro dell’epidemia i nostri connazionali saranno una quarantina nei locali appositamente attrezzati nella città militare della Cecchignola Oggi conferenza telefonica dei ministri della salute del G7 per dare una risposta concertata e all’emergenza Corona virus e ora ci spostiamo all’estero perdiamo di elezioni americane prende il via preso il via la stagione delle primarie del Partito Democratico statunitense un percorso che porterà scegliere chi si della Donald Trump prossimo 3 novembre alle elezioni presidenziali 2020 da qui alla metà di luglio gli elettori democraticii 50 stati avranno la possibilità di votare per il candidato per diletto tranquillizza il nome del prescelto sarà ufficializzato durante la convention nazionale Democratica in programma dal 13 al 16 luglio amica waikiwi le attenzioni sono tutte rivolte alle primarie democratiche poiché quelle repubblicane data la ricandidatura di Trump Sono una pura formalità tanto e che non sono stati sono state cancellate in segno di supporto al presidente uscente e dormiamo a Londra Torniamo a parlare della Anto di terrorismo vediamo poi gli ultimi aggiornamenti un uomo a col gelato tre persone è prima di essere ucciso dalla Polizia che ha parlato di un atto di terrorismo di matrice islamica l’episodio avvenuto astrit Main Street un quartiere residenziale secondo quanto riportato divisi uno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita le vittime più gravi sarebbero state attaccate in un negozio la terza persona per strada restiamo ancora all’estero è stato ritrovato il corpo di mattigattini il 24enne di Cesenatico Disperso in Australia da mercoledì 29 gennaio sulle Blue mountains Popolare metà di scalatori vicino a Sydney il giovane Aveva iniziato da solo un’escursione nella zona quando giorno dopo non si era presentato lavoro era scattato l’allarme per chi viveva Sydney da un anno come barman e cameriere ed era considerato un esperto di insalata importanti anche a livello internazionale la famiglia del vive a Cesenatico E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa