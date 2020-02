Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studi sugli ultimi 57 decessi da coronavirus in Cina il totale sale a 361 Superando i 349 che fece la tassa nella parte continentale del paese Tra i 2002 2003 e con i 2196 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore i contagi salgono a 17205 più del triplo dei 5327 della salsa si attestano 21558 i casi sospetti mentre aumentano anche le guarigioni attuata 475 la notizia shock le borse cinesi nella prima seduta Dopo la pausa del Capodanno lunare Shanghai perde in apertura al 8,7% scienze nel 9% Taiwan c’è del 2 14% Hong Kong contiene le perdi dentro 047 timori negli Stati Uniti dove è stato confermato il nonno contagiosecondo l’infettivologo americano Anthony Fauci virus molto molto trasmissibile è quasi certamente sarà una pandemia a New York tre casi sospetti e rientreranno in giornata in Italia e 60 connazionali di labuan stanno bene ma saranno comunque sottoposti a una quarantena nei locali appositamente attrezzati nella Cittadella militare della Cecchignola Roma mentre diverse persone già rientrate attraverso un altri scali si sono volontariamente sottoposte a un auto isolamento a titolo precauzionale a Fiumicino è arrivato invece da Taipei il primo volo per il ponte aereo Italia Cina riporterà a casa ai turisti cinesi intanto allo Spallanzani di Roma è stato isolato il coronavirus di dati saranno a disposizione della comunità internazionale per aprire la strada a nuovi test di diagnosi vaccini in Italia il coronavirus Non circola il rischio Zero dice il virologo Roberto burioni affermando che il cordone sanitario sta funzionando un attimo Attenzione anche dalla politica il ministro della Salute convoca i capigruppo parlamentari e partecipare a una riunione in conferenceministri competenti delle G7 mi chiamava sul Armani aveva 20 anni giovane che ieri accoltellato tre persone a sud di Londra prima di essere ucciso dalla Polizia il giovane era un sorvegliato speciale ed era stato scarcerato in anticipo dopo aver scontato metà di una condanna a tre anni per reati di terrorismo legati a contatti con la radicalismo islamico sudais il panico streatham armato di un lungo coltello Con indosso una foto gilet esplosivo si è scagliato contro i passanti prendono i tre poco prima Gand in Belgio da coltellare due passanti era stata una donna ancora incerto il movente una maxi frode all’iva da oltre 100 milioni è stata scoperta dalla guardia di finanza che sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone in corso serie di perquisizioni in diverse regioni italiane a capo dell’organizzazione c’erano secondo inquirenti e investigatori soggetti vicino a clan camorristici alla criminalità Romana l’indagine coordinata dalla Procura di Pavia ha portato la luceorganizzazione che in poco più di 2 anni riuscita a entrare al fisco 100 milioni di era stato trovato carbonizzato nella sua auto a Roccella Ionica nel novembre scorso Io ora immagini merde una pesante accusa nei confronti della moglie arrestata questa mattina insieme all’amante della donna al figlio nato da un precedente matrimonio l’auto sarebbe stata data alle fiamme Mentre era ancora vivo i tre sono ritenuti responsabili in concorso tra loro dell’omicidio di Vincenzo accordi avvenuto nella Locride tra il 12 e il 13 novembre dello scorso anno è questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa