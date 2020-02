Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio virus primo decesso fuori dalla Cina in arrivo gli italiani borse cinesi a picco al rientro in Italia i nostri cittadini verranno trasferiti in una struttura militare per la quarantena pronto l’ospedale costruito a tempo di record nell’ultimo bollettino la commissione sanitaria nazionale ha reso noto che fino a sabato sera 328 persone sono state dimesse dagli ospedali l’ho detto il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani la scoperta permette di sequenziare il virus e confrontarlo con i ceppi isolati anche in Cina di fuori della Cina in paesi come Francia Australia per valutare eventuali mutazioni a Bonafede dico Fermati immediatamente perché noi il Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sullafrizione non dite che non ve l’avevamo detto noi tra poltrone ideali e Civiltà giuridica scegliamo i secondi e non avevi i numeri senza di noi al Senato forse anche la camera perciò riflettete bene ma terremoti dall’Assemblea in Italia viva Lancia quello che sembra un vero e proprio ultimatum al ministro della giustizia sulla prescrizione I finanzieri impegnati nell’operazione vuol dire sradicata un’organizzazione criminale che attraverso un sistema di frodi Carosello ha sottratto circa 100 milioni di IVA in poco più di 2 anni ha riciclato in Italia e all’estero i proventi lecitamente accumulati a capo dell’organizzazione elementi contigui alla camorra e alla criminalità Romana Oltre 100 gli uomini della Guardia di Finanza che stanno seguendo 13 misure cautelari personali 22 perquisizioni su tutto il territorio nazionale supportati da unità cinofile unità aeree portiamo ancora pagina la scuola gli oratori parrocchie le strutture sportive per circa un adulto su quattro ragazzo su cinque in Italia sono i luoghi frequentati da bambinisenti dove Maggiore può essere rischio di subire comportamenti inappropriati maltrattamenti abusi da parte degli adulti ma il luogo più a rischio per i minori e soprattutto internet per circa 8 adulti e 7 ragazzi se sono questi i risultati di un’indagine minori e percezione dei rischi realizzata da Ipsos per Save the Children E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa