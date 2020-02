Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli e ha tirato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato buona causa del coronavirus dopo i controlli medici effettuati sul posto i nostri connazionali saranno portati al campo olimpico della Cecchignola dove verranno sottoposti ad un nel periodo di quarantena per due settimane il tempo massimo di incubazione del virus l’eroina registrato 57 nuovi docenti nel conteggio della sola giornata di ieri portando il totale a quota 361 gli ultimi aggiornamenti della commissione sanitaria nazionale hanno Inoltre segnalato 2296 nuovi Stati accertati per 17202 casi complessi una maxi frode all’iva da oltre 100 milioni è stata scoperta dalla guardia di finanza che sta dando esecuzioneordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti e capo dell’organizzazione c’erano secondo inquirenti e investigatori soggetti vicini a clan camorristici alla criminalità Romana possiamo Cosenza un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di avere costretto la moglie e la figlia a prostituirsi arrestato e posto ai domiciliari anche il figlio dell’uomo accusato di maltrattamenti ai danni della madre l’indagine che ha portato ai due arresti è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica non credo che la candidatura di fitto verrà messa in discussione i pazzi si mantengono lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Sky Tg24 con Fratelli d’Italia abbiamo dato ampia prova di come rispettiamo Infatti come io sono sempre stata estremamente precisa sulla parola data e aspetto che lo siano Altrettanto anchee non credo ci saranno problemi In ogni caso ad oggi la lega governa 19 milioni di cittadini 7 milioni e mezzo nel governo Forza Italia e Fratelli d’Italia nel governo ha solo un milione e tre mi pare che ci sia una sottorappresentazione di Fratelli d’Italia ed è giusto che possiamo esprimere i nostri candidati aggiunto Giorgia Meloni è tutto grazie per averci seguito alle prossime o

