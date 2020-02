Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la scuola gli oratorio parrocchia e le strutture sportive per circa un adulto su quattro è un ragazzino su cinque in Italia sono i luoghi frequentati da bambini adolescenti Dove mangiare questione di subire comportamenti inappropriati maltrattamenti abusi da parte degli adulti ma il luogo più a rischio per minori e soprattutto internet per circa 8 adulti e 7 ragazzi su 10 risultati di un’indagine minori e percezione dei rischi è realizzata da Ipsos per Save the Children ha tirato all’aeroporto di Pratica di Mare l’aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato bwana causa del coronavirus dopo i controlli medici i nostri connazionali resteranno nel campus olimpico della Cecchignola dove verranno sottoposti ad una per ioquarantena per due settimane il tempo massimo di incubazione del virus Pechino chiede aiuto necessita urgentemente di materiale protettivo e di equipaggiamenti medici con l’epidemia del nuovo via Rossa che continua a tenere un passo sostenuto visto che i 361 morti attuali hanno superato i 349 della Samp del 2003 era stato trovato carbonizzato nella sua auto a Roccella Ionica nel novembre scorso e ora Dalle indagini emerge una pesante accusa nei confronti della moglie arrestata questa mattina insieme all’amante al figlio del primo matrimonio sarebbe stata data alle fiamme Mentre era ancora vivo i carabinieri di Reggio Calabria Dalle prime ore di questa mattina con il coordinamento della procura della Repubblica di Locri stanno dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Locri nei confronti dei tre abbiamo detto al ministro Bonafede che sulla prescrizione non si può andare contutti noi siamo dalla parte del garantismo non della giustizialismo è con noi c’è la totalità degli avvocati la stragrande maggioranza dei magistrati e dei commentatori il parere degli esperti lo ribadisce Matteo Renzi nella sua enews la riforma Bonafede Salvini Viola i principi costituzionali l’Arabia Saudita impedito alla delega iraniana di partecipare oggi all’incontro dell’organizzazione della Cooperazione islamica a Gedda in cui verrà discusso il piano di Donald Trump su Israele e Palestina negando l’emissione dei invece lo ha denunciato il portavoce del ministro degli Esteri di Teheran mousavi citato dalla Sara ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

