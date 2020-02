Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo il Regno Unito non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici sia il 31 dicembre lascerà il mercato unico e l’unione doganale Questo è il quadro in cui ci muoviamo così capo negoziatore dell’Unione Europea bandiera presentando la borsa di mercato per la trattativa sulle relazioni future con il Regno Unito sono 151100 gli sfollati da idlib nell’ultima settimana e diretti verso la frontiera turca a seguito dei Raid del regime Siriano e della Russia contro la Roccaforte ribelle nel nord-ovest della Siria lo riferisce alla Rai direttore del Coordinamento per la risposta alle operazioni in Siria organizzazione vicina ad Ankara da inizio novembre quando è ripresa l’offensiva governativafolati in tutto 692000 secondo la stessa Fonte la federazione internazionale delle compagnie di crociera ha annunciato che non ammetteranno più sulle navi da crociera passeggiare che siano stati direttamente in Cina dove in corso l’epidemia di coronavirus i membri della Cruise Lines hanno sospeso le crociere dalla Cina continentale e non ammette a bordo alcuna persona ospite un membro dell’equipaggio che abbia viaggiato nella Cina continentale negli ultimi 14 giorni nonostante qualche messaggio di allarmismo nelle chat di classe V motori finora non ci sono stati assenze per la paura del coronavirus nelle scuole elementare e media dell’istituto comprensivo di via Giusti a Milano nel cuore della Chinatown Milanese cantate da 800 bambini di cui circa 160 di origine cinese chiudiamo con uno sguardo al box office e Odio l’estate divertente commedia di Massimo Venierle vacanze con protagonisti Aldo Giovanni Giacomo e un ricco cast Il film che domina la classifica degli incassi dei film più visti nei cinema italiani nel weekend appena trascorso con 3 milioni 80000 €987 ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

