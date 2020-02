Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato buona causa del coronavirus dopo i controlli medici effettuati sul posto icona Restano nella Campus olimpico della Cecchignola per il momento stanno tutti bene Ha detto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina Stefano verrecchia devono ancora terminare i controlli sanitari avranno tutta l’assistenza necessaria ma per il momento non ci sono problemi la targa dedicata a Giuseppe Pinelli dal Comune di Milano nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario di Sammontana e della tragica fine di Nelly diciottesima vittima è stata oltraggiata è spaccata la gravissima provocazione è venuta in piazza Se getta lo rende noto Roberto cenapresidente Provinciale ANPI a Milano Chiediamo alle autorità scrivete nati di individuare i responsabili di questo immobile atto Luca Risso ex compagno di Ruby mi disse che l’operazione per scherzare tre o quattro milioni con lei era riuscita la cifra finale ricevute era sui 3 milioni e con quei soldi arrivati da Berlusconi andò a vivere in Messico con lei e la investimenti immobiliari ero ha raccontato nel processo Ruby ter a carico dell’ex premier ed altri Antonio Matera ex socio di Cristo nella gestione della discoteca ad Aritzo ha detto era innamorato dei soldi che gli interessava Ruby perché gli avrebbe portato solo il Regno Unito vuole un accordo con Bruxelles per il dopo brexit fondato sul libero scambio che non richiede alcun allineamento alle regole agli standard dell’Unione Europea sulla politica della competizione sussidi la protezione sociale l’ambiente o nulla di simile lo ha dettotanto noi lustrando in tono netto la sua piattaforma negoziale un operaio è morto dopo essere caduto da un’impalcatura a circa 4 metri mentre lavorava in un cantiere all’interno la stazione ferroviaria centrale di Benevento a nulla Sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 l’operaio 58 anni di Napoli è deceduto all’istante seguito al violento impatto al suolo e attesa per mercoledì sul palco dell’Ariston la seconda Trance dei 12 Big in gara in ordine alfabetico si esibiranno Giordana Angi Francesco Gabbani Paolo Jannacci Junior Kelly Elettra Lamborghini Levante Enrico Nigiotti Piero Pelù pinguini tattici nucleari rancore tocca e Michele Zarrillo ed è tutto grazie per averci seguito Ho appuntamento alle prossime news

