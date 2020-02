Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ragazzo di 17 anni in italiano rimasta One perché al momento della partenza aveva la febbre il ragazzo si trovava ospite di una famiglia a 400 km da One nell’ambito di un progetto di prevedere un anno scolastico all’estero ha raggiunto One per poter ripartire insieme al gruppo di italiani rimpatriati ma poi non è potuto salire a bordo a causa della febbre ha fatto il test e domani dovremmo avere il risultato ha detto Stefano verrecchia Capo dell’Unità di crisi della Farnesina sono rientrati dalla Cina e 56 cittadini italiani a bordo di un aereo atterrato questa mattina a Pratica di Mare per essere trasferiti all’interno della città militare della Cecchignola dove rimarranno in isolamento 15 giorni e loro condizioni sono buone che un paziente straniero ed è arrivato nella tarda serata di ieri in ospedale Spallanzani di Roma in condizioni compromessi si legge il bordino quotidiano di oggi ma non presenterebbe le caratteristiche di casasospetto di coronavirus La politica non si placano le tensioni nella maggioranza sulla riforma della prescrizione con il segretario del PD Zingaretti che cercano soluzioni ma Berti il MoVimento 5 Stelle se non si trova se andremo avanti con la nostra legge anche Matteo Renzi resta fermo sulle posizioni Avvisa il ministro Bonafede non si può andare contro tutti se vuole forzare sappia almeno al Senato non ha i numeri trovi una mediazione ma non voglio che il governo cada la procura di Milano ha chiesto di poter indagare per altri sei mesi nei confronti di Gianluca savoini ex portavoce di Matteo Salvini è presidente della associazione lombardia-russia dell’avvocato Gianluca grande bancario Francesco Vannucci i prezzi sono indagati per la vicenda dei presunti fondi russi alla Lega un’ultima notizia in chiusura cambio di artiglieria nella provincia siciliana di dilva almeno 6 soldati turchi sono caduti sotto le cannonate delle forze del regime di Damasco secondo quanto comunicato dall’osservatorio Siriano per i diritti umani e la quasi immediata risposta turca sono morte almeno 30 35 soldati siriani Perdonami chiedo a Moscaforse la rappresaglia militare turca il Cremlino replico sembrano che militari tutti non hanno avvertito la Russia di Noto movimenti annullato di pattugliamento congiunto Turchia Russia previsto nella zona di cubane in fuga dai 150.000 civili rimedia uccisi 4 agenti del FBI è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa