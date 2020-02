Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 3 febbraio in studio Giuliano terrigno l’apertura il coronavirus un ragazzo di 17 anni in italiano rimasto One in Cina perché al momento della partenza aveva la febbre il giovane si trovava ospite di una famiglia 400 km da One ambito di un progetto che prevede un anno scolastico all’estero per poter partire insieme al gruppo di italiani rimpatriati ma poi non è potuto salire a bordo a causa della febbre ha fatto il test domani dovremmo avere il risultato a Stefano verrecchia Capo dell’Unità di crisi della Farnesina sono rientrati Intanto dalla Cina e 56 cittadini italiani a bordo di un aereo atterrato questa mattina a Pratica di Mare per essere trasferiti all’interno della città militare della Cecchignola Roma dove rimarranno in isolamento per 15 giorni le loro condizioni sono buone Cambiamo argomento la Gran Bretagna è uscita dall’ue ma brutte ed è pronta ad aprire un accordo molto ambizioso di Uda tariffe dati Zero suitl’ho detto il capo negoziatore Michael Barney e rappresentando la bozza di mandato per la trattativa sulle relazioni future con Londra partner ha poi ricordato che il Regno Unito non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici che il 1 dicembre lascerà il mercato unico e unione doganale il premier britannico ribadito che Longa vuole un accordo fondato sul libero scambio che non richiede alcun allineamento alle regole e gli standard dell’Unione Europea in Italia la cronaca era stato trovato carbonizzato nella sua auto a Roccella Ionica nel novembre scorso e ora Dalle indagini emerge una pesante accusa nei confronti della moglie Susanna Brescia arrestata Questa mattina sono anche dal figlio nato da un precedente matrimonio secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna avrebbe attirato con l’inganno in un luogo appartato il marito e poi con l’aiuto del figlio dell’amante non avrebbe tramortito corsa benzina da telegram all’interno della sua auto Mentre era ancora vivo Come ultima notizia in chiusura Giampiero Gasperini ha vinto la panchina d’oro 2018-2019 per la serie A il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatoritecnico della stagione ha battuto la concorrenza di un attimo di Allegri che finito Mihajlovic allenatore del Bologna invece vinto il premio speciale settore tecnico è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la spedizione

