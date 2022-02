Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Dopo il grande successo di ascolti della prima serata il 62esimo festival della canzone italiana prosegue con una scaletta affitta di ospiti prestigiosi con 13 artisti in Amadeus annunciato previsto anche l’omaggio a Monica Vitti la notizia data nella sala stampa allestita al casinò ha provocato commozione un grande applauso da parte dei giornalisti in piedi come conduttore del festival Amadeus è il direttore di Rai 1 Stefano Coletta il decreto con le nuove norme anti covid riguardanti la scuola lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green pass è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella bozza del decreto composto da 6 articoli di legge che nelle scuole secondarie di primo grado le scuole medie nelle scuole secondarie di secondo grado e superioriistruzione e formazione professionale con un caso di positività ha cercato tra gli alunni presenti in classe l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 da parte degli alunni i docenti con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe per coloro che vivono dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario di essere guariti da meno di 20 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure di aver effettuato la dose di richiamo un’attività didattica proseguo in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 dalla politica estera con il ruolo dell’Italia in Europa in un momento in cui la guerra si affaccia ai confini del continente le navi russe della NATO si confronta Largo della Sicilia emergenza covid e che uno degli obiettivi per i quali è nato il governo di Mario Draghi insieme alla messa a regime del PNR all’unità politiche sociali e come dovere di partecipazione di cittadiniistituzioni Saranno questi alcuni dei temi che verranno affrontati oggi da Sergio Mattarella nel suo messaggio alla nazione pronunciato a Montecitorio davanti le camere riunite per la seconda volta dopo Giorgio Napolitano nel 2013 il capo dello Stato scienze succede se stesso Mattarella reciterà il consueto giuramento di fedeltà alla Repubblica e di rispetto alla costituzione al termine dei quali però non c’era il discorso Rivolgendosi Alla nazione il presidente degli Stati Uniti e Francia Joe biden Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio nei quali si sono impegnati a coordinare il loro risposta a mosca sulla crisi Ucraina macronne aveva annunciato che potrebbe andare in Russia per una soluzione diplomatica la crisi seguita il dispiegamento da parte della Russia di oltre centomila soldati al confine dell’Ucraina giovedì potrebbe esserci un nuovo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin quindi proprio la giornata di oggi Staremo a vedere sono 100 18994 i nuovi contagiati da covid e registrate nelle ultime 24 ore in decrescita rispetto a prima inviarequanti decessi 395 187816 guariti e a fronte di 964521 tamponi effettuati il tasso di positività sale al 12,3% e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi

