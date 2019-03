Ultime Notizie Roma del 03-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con le formazioni per domenica 3 marzo Viene Claudio Giuliano Ferrigno l’Italia divisa sul nulla il titolo di un post di Beppe Grillo sulla manifestazione di Milano contro il razzismo di ieri Mi scusi vamente mediatico scrive il garante del MoVimento 5 Stelle secondo il quale il vero problema è un crescente egoismo sociale che paese scegliere farti problemi piuttosto che tenere i suoi milioni di poveri preferisce disquisire di miliardi per bucare una montagna scrive Grillo da Beppe Grillo Tu che hai fatto capire a tanti cos’è la partecipazione Dovresti sapere che quando centinaia di migliaia di persone vanno in piazza per ascoltare vanno rispettati replica il sindaco di Milano Giuseppe sala per oggi il popolo del Partito Democratico sceglie il suo nuovo leader dopo la stagione di Matteo Renzi e la leggenda di Martina in corsa alle primarie Zingaretti già che te lo stesso Martina Alleanza sinistro rapporto con5 Stelle e cittadini oggi fino alle 20:00 in diversi si registrano code per esprimere la propria preferenza è partita non ti ha portato stanno votando in queste ore in trattato Intanto con delle svastiche una sede iniziano la cronaca ancora in corso le operazioni per spegnere anche con me di aerei il Vasto incendio che da ieri sera sta interessando la zona boschiva una ventina di ettari se non di più sopra il comune di Carlazzo e San Bartolomeo sul monte pidaggia nel Comasco vediamo quando è stato riferito divampato ieri sera in una zona impervia e non ci sarebbero pericoli di chiedere aiuto nel mondo della letteratura moto ieri a Roma il filosofo e storico della filosofia Tullio Gregory Allora ha compiuto 90 anni alla fine del gennaio scorso domani la camera ardente nella sede della enciclopedia italiana Treccani docente di storia della filosofia medievale di storia della filosofia alla Sapienza Gregory È stato attratto da te dei momenti storici in cui si sono verificate i grandi incontri culturali che hanno portato ad un cambiamento della vita degli uomini delle società impegni alla Treccani al CNR E persino in RAI dove fece parte993 del CdA cosiddetto dei professori era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa