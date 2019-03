romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara lunghe chiudere il gazebo dove si vota per eleggere il nuovo leader del Partito Democratico dopo segnalazioni da varie parti d’Italia è stato chiesto di stampare altre schede affluenza verso 1,5 milioni di voti di Zingaretti è un voto contro il governo è un voto per il cambiamento di Romano Prodi al Sergio dove ha votato a Bologna non si deve mai votare contro si deve votare il problema se si continua così il paese va proprio in Serie C O D aggiunto chiusura dei seggi alle 20:00 risultato di una serata il segretario eletto se uno dei tre candidati opera più del 50% dei voti la cronaca marocchino con precedenti per droga il 34enne arrestato dalla polizia stradale per omicidio stradale per l’incidente in cui è morta una coppia e due bambini sono rimasti feriti sulla statale 16 a Porto Recanati era la guida di un Audi che ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con la prigione della famiglia che si è ribaltata in auto con luidue connazionali di marchitelli anche una Ford Kuga è stata colpita dalla Peugeot prezzi dei governatori di Piemonte Lombardia per il referendum online è il 11 marzo c’è la società di gestione avrai per fare i bambini a proseguire i lavori bene se dovessero rinviare ancora Ho già il quesito pronto chiedere al ministro Salvini di andare a votare insieme alle elezioni regionali europee dice chiamparino per fontane un’opera fondamentale se il tuo modo di sentire dice siamo pronti al referendum di chiusura gli esseri la commissione giustizia della camera degli Stati Uniti avviato un’indagine per abuso di potere evoluzione evoluzione della giustizia da parte del presidente Donald Trump il presidente della stessa Commissione il Democratico Aggiungendo che saranno richiesti documenti ad altre 60 persone tra entità dell’amministrazione trama della sua famiglia della sua Natale rappresentato e prematuro parlare di impeachment Ma che la commissione vuole fare il tuo lavoro di proteggere il ruolo della legge era l’ultima notizia Grazie per averci seguito di non tornano la prossima edizione

