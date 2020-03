Ultime Notizie Roma del 03-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono 135 di ammalati per coronavirus in Italia e 149 guariti 52 morti a Roma un poliziotto è risultato positivo medici escludono un focolaio nella capitale Questa settimana sarà decisiva per capire l’andamento della vendemmia sul territorio italiano secondo gli esperti Conte lavora una manovra antivirus riunisce stasera tutti i partiti Gualtieri Di Maio incontrano oggi le imprese dell’export altri 125 casi di coronavirus in Cina il livello più basso da 6 settimane al 331 i morti invece 600 i nuovi contagi in Corea del sud e con ulteriori 3 decessi pensa non c’è il controllo sul 100% dei voli in arrivo negli Stati Uniti dai il vicepresidente americano afferma anche che a fine estate potrebbe essere disponibile un vaccino contenere il compiti 19 fortifica Sicuro Intanto lo MS governi E banche centrali studianocoordinata per affrontare l’emergenza coronavirus e cercare di contenere quelle che l’ocse definisce una minaccia senza precedenti per l’economia globale Oggi teleconferenza tra ministri G7 delle Finanze governatori maggior rialzo nella storia Jones Wall Street apertura positiva stamani per Tokyo sempre più emergenza profughi dalla Siria vertice lo penseranno oggi in visita al confine di terra tra Grecia e Turchia per una verifica col premier greco mitsotakis per domani intanto afferma di aver rifiutato miliardo di euro di aiuti aggiuntivi che gli sarebbero stati offerti a Bruxelles per bloccare i flussi migratori alla vigilia delle primarie del supertwin vedi oggi piove ufficiali per biden dopo quella di battigia che all’ex vicepresidente arriva l’appoggio anche di club e o’rourke invece Sanders con un candidato Come mai non sconfiggeremo trampa ferma in Israele passo dalla maggioranza nei con Liquid tornato primo partito maltempo su gran parte dell’Italia oggi attese precipitazioni diffuse al Nord con rapida estensione anche al centro allerta Arancioletto Gialle in Emilia Romagna Lombardia Liguria Toscana Lazio Marche Umbria Abruzzo e Molise ieri chiuso per rischio frana e poi riaperto il viadotto della sei crollato e ricostruito a fine febbraio recuperare fra sabato 7 lunedì 9 marzo 6 partite rinviate per il coronavirus con Juve Inter nel mondainai te la proposta di Lega Serie A e FIGC su cui si attende oggi la risposta dei club zagata Intanto il presidente di lega da Pino giochi col calendario metti la salute al secondo posto Sei un grande pagliaccio dice il patron nerazzurro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

