Ultime Notizie Roma del 03-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Eastwood coronavirus Borrelli oltre 1800 casi di contagio 149 guariti 52 deceduti l’assessore al Welfare della Lombardia galera dover 65 non uscite di casa per 2-3 settimane Roma positivo un poliziotto 12 casi accertati tutti riconducibili a focolai già noti e cambiamo argomento Task Force europeo per affrontare le emergenze livello di pericolo da moderato ad annuncio della presidente della commissione Ursula von der leyen Gentiloni Unione Europea comprensiva su flessibilità OCSE crescita zero in Italia nel 2020 tutti i verbali tenersi pronte provide an alla vigilia del super 36 avrà il sostegno di battigie klobuchar che si sono ritirati se le previsioni saranno confermate sarà lui Lampis humbert e rimaniamo all’estero la nuova escalationsenza vede contrapposte le stesse forze che dal 2011 sono protagonisti della guerra in Siria quella del regime di bashar al-assad sostenute rusti e quelle dei ribelli appoggiate dai turchi erdogan l’Unione Europea da quando abbiamo aperto le frontiere profughi saranno Milioni Dopo l’uccisione di 34 soldati turchi avvenuta la settimana scorsa al confine tra Siria e Turchia il presidente turco erdogan lamentando mancato appoggio europeo ha deciso di aprire le frontiere lasciare passare le centinaia di migliaia di profughi siriani verso L’Europa è in chiusura andiamo a dare un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo Avvia gli scambi con segno più seguendo i maggiori auto giornaliero di sempre registrato Wall Street sostenuta dalle attese di nuovi stimoli economici da parte di governi per attenuare rallentamento della crescita globale a dell’estrazione del coronavirus Dimmi che avanza del 118 % a quota 21596 77 con un guadagno di 252 punti sul mercato valutario lo Yen arresta la manovra di Africa300 8,40 e sull’euro a 120 e 80 ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

