Ultime Notizie Roma del 03-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e da Roberta Frascarelli Corona in Italia frena nei contatti lunedì incremento dei malati è stato del 16 % 258 casi in più a fronte dell’aumento del 50% registrato al giorno prima di questi Inoltre 50% e asintomatico è in isolamento domiciliare il 40% ricoverato con sintomi e solo il 10% in terapia intensiva un dato confortante dice il commissario Angelo Borrelli sottolineando che si tratta di una percentuale che ricalca il dato complessivo sul 1835 malati 927 sono in isolamento nella propria casa 742 con sintomi e 166 in terapia intensiva sono 149 guariti 52 decessi a Prato primo caso sospetto positivo di coronavirus in attesa dellagestione delle liste si tratta di una giovane donna italiana rientrata in Toscana Dopo alcuni giorni trascorsi in Lombardia sarebbe stata a Bergamo la borsa di Milano avanza ancora in linea con gli altri listini del vecchio continente Piazza Affari è sostenuta dalla andamento positivo delle banche mentre lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 169 punti il tasso di rendimento del decennale italiano si attesta al 1,08% la più grande vittoria della mia vita così il premier Netanyahu ha definito nel discorso al partito l’esito del voto per le elezioni legislative di ieri gli italiani ci hanno dato fiducia aggiunto perché sanno che gli abbiamo portato la migliore decade nella storia di Israele per ora confermato Ma questa è la settimana per decidere se confermare spostarlo a maggio insieme alle regionali decidiamo entro giovedì Certo si deve dare la possibilità che ci sia campagna informativa dovunque anche nelle zone rosse è una valutazione da fare nei prossimiCerto è un grande passaggio di riforma istituzionale così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca a Sky Tg24 Start la procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario il carabiniere di 23 anni che la notte tra sabato e domenica Il Napoli ha sparato contro un quindicenne armato di una pistola risultata replica di quelle vere priva del tappo rosso con l’attuale stava tentando di rapinarli l’orologio il 15enne colpito due volte dall’arma del militare è deceduto per le gravi ferite riportate circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle 5 di questa mattina tra Roma e Firenze per un guasto tecnico nei pressi di Settebagni Roma causato da un treni alla velocità media è lunga percorrenza e quelli regionali da per la capitale registrano ritardi e cancellazioni lo rende noto rete ferroviaria italiana Aggiungendo che sul postopresenti Vigili del Fuoco le squadre tecniche di RFI da chiarire le cause dell’incendio ed è tutto però e grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

