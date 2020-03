Ultime Notizie Roma del 03-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus morti per il nuovo coronavirus superano quota 3117 nel mondo oltre 90 mila i contagiati le olimpiadi di Tokyo potrebbero essere spostate fine dell’anno causa ancora una virus all’ipotesi evocata dalle ministro giapponese per le olimpiadi Hashimoto citato dall’ Independent secondo i termini dell’accordo fra Giappone e io I giochi devono tenersi entro il 2020 senza specificare quando ora sono previsti dal 24 luglio al 9 agosto in Italia frenano i contagi lunedì l’insieme dei malati è stato del 16 % A fronte dell’aumento del 50% registrato il giorno prima di questi oltre 50% È asintomatico è in isolamentodomiciliare il 40% è ricoverato con sintomi e solo il 10% in terapia intensiva un dato confortante dice il commissario Angelo Borrelli intanto la RAI rende noto che è stato riscontrato in caso di positività al coronavirus te tra i dipendenti dell’azienda il dipendente risultato positivo al primo tampone attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi 10 giorni Nessun commento da parte della Santa Sede Alla notizia pubblicata oggi dal Messaggero quando puoi Papa Francesco si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone risultando ovviamente negativo da alcuni giorni il pontefice per sua stessa ammissione a casa Un raffreddore che l’ha costretto a limitare le niente e rinunciare alla trasferta ad Ariccia per gli esercizi spirituali di Puglia a meno di un mese dalla consultazione referendum riesce finalmente a far parlare di sé ma solo perché vi è la possibilità cheposticipato a causa delle ripercussioni del coronavirus vediamo che questa decisione sia presa quanto prima evidente che nell’attuale scenario dopo una lunga campagna politica demagogica è possibile ottenere gli spazi necessari per spiegare in modo adeguato ai cittadini Quali sono le ragioni che spingono noi E numerosi altri comitati a dire no al taglio dei parlamentari consentire che gli elettori è poco preparati esprimersi su una riforma costituzionale che ha un impatto diretto sulla rappresentanza e di conseguenza sull’esercizio della democrazia sarebbe un atto irresponsabile lo afferma Massimiliano Iervolino presidente del comitato per il no alla Controriforma e segretario di radicali italiani personale sanitario con termo scanner da stamattina Controlla all’ingresso della camera tutte le persone che entrano sia Parlamentari che dipendenti ai giornalisti attiva e anche le altre misure di prevenzione messa in opera nei giorni scorsi come distributori di disinfettante per le mani all’ingressoi fazzolettini di carta T tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 Ei 24 anni risale gennaio al 29,3% lo rileva l’Istat spiegando che si è registrato un aumento di 0,6 punti su dicembre un calo di 2,4 punti su gennaio 2019 che per ora ci fermiamo qui grazie della sposa appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

