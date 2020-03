Ultime Notizie Roma del 03-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno coronavirus superato nel mondo la soglia di 90000 contagi secondo rilevamento in tempo reale del università John Hopkins 3117 le persone guarite 48101 la Cina annuncia altri 7 casi di contagiati di ritorno dall’Italia stabilisce la quarantena per gli arrivi dal nostro paese oltre che da Corea del Sud Iran Giappone in Iran 23 Parlamentari che già ti mette il numero delle vittime arriva 77 è quello totale degli affettati ah-2336 Intanto i ministri finanziari del G7 assicurano che si impegneranno ad usare tutti gli strumenti di Policy più appropriati per salvaguardare la crescita dei rischi al ribasso che mi addormento la procura di Roma Indaga per attentato con finalità di terrorismo e lesioni relazione ai tre plichi bomba inviati ieridonne prendo due delle destinatarie un impiegato del centro smistamento poste di Fiumicino al momento gli inquirenti non escludono la pista anarchica un’iniziativa di uno squilibrato anche ad accertare esistono legami tra le persone destinatarie delle buste fa le tre donne destinatore di fichi anche un epidemiologa migranti oltre 130 mila profughi si sono diretti dalle zone interne e tutto il resto per cercare di entrare nell’Unione Europea lo scrive su Twitter il Ministro dell’Interno turco la Turchia non è nella posizione di fermarli sostiene il ministro degli Esteri invitando le istituzioni Ué ad accogliere I migranti Intanto in Siria idlib nove civili tra cui 5 bambini sono stati uccisi per un razzo in strada Mosca ribadisce non fermiamo la lotta al terrorismo per I migranti ultime notizie di chiusura parte da luglio lotteria degli scontrini e promette Monti premi e cittadini e se il pagamento è cashless anche gli esercenti dopo il via libera dato oggi dal garante della privacy Mancano ora solo l’attivazione del portale una firma al provvedimento cheregole premi Tuel estrazioni la prima normale che fa vincere un milione la seconda Zero contanti che premia con 5 milioni l’acquirente e con un milione l’esercente previsti premi da 30 a €100000 tutto grazie per averci seguito Dimmi se torna nella prossima edizione

