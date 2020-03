Ultime Notizie Roma del 03-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara emergenza coronavirus in Italia l’aumento dei contagi tira il freno i casi erano ieri 1835 con un incremento del 16% a Fronte del 50 il giorno prima ma il viceministro la invita alla prudenza perché si deve tener conto del periodo di incubazione dobbiamo aspettare per capire dice sono 149 guariti 52 morti fra loro anche lo psicopedagogista e te la fai specializzato nella lotta all’alzheimer il governo lavora ad una manovra antivirus è il premier riunisce stasera tutti i partiti rimbalzo delle borse europee con Milano ha più 0,9% a Codogno la distribuzione delle mascherine ai cittadini della bufera sullo spot del 29 febbraio la storica trasmissione satirica francese di Canal Plus che ha trasmesso uno spot satirico la diffusione del virus in Italia nello scherzo Un pizzaiolo tuttoe sputa Mentre preparo una pizza che diventa una pizza con una pronta la reazione del ministro degli Esteri Di Maio Spotti inaccettabile abbiamo attivato l’ambasciata Parigi è vergognoso commentami inizia Apri l’ agricoltura Bellanova andiamo in Giappone le olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgeranno con successo a partire dal 24 luglio E certo Thomas Bach presidente dell’ACI o il Comitato Olimpico internazionale l’emergenza coronavirus estende anche lo sport mondiale Ma va’ che ha ribadito la forte determinazione allo svolgimento dei giochi coronati da successo a partire dalla data stabilita nella notte il ministro giapponese Olimpiadi Hashimoto aveva rilevato che il contratto goal.co prevede lo svolgimento entro la fine dell’anno ventilando di fatto l’ipotesi di un invio se l’emergenza Pro navigazione inizia risolta ultime notizie chiusura milioni di americani alle urne per il super più la tornata elettorale più importante verso le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre senza aperti in 14 stati statunitensi Dove si svolgono le primarie democratiche gli elettori dovranno scegliere tra 5 candidati per l’annoBernie Sanders biden Michael Bloomberg Elizabeth Warren in palio 1357 delegati di cui 415 in California e 228 in Texas molti stati del sud come Alabama ed è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

