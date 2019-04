Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 3 aprile Buongiorno da Francesco Vitale è previsto per domani 18 il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via al Decreto cresci Per quanto riguarda il Def le Stime arrivate in questi giorni su italiano non hanno alternato la nostra pianificazione ferma con te dal suo viaggio in Qatar e so anche il nostro obiettivo politico molto forte e procedere con i risarcimenti e risparmiatori nel modo più rapido possibile tensione intanto tra Movimento 5 Stelle Tria sul caso buio e dopo le violente di ieri il Campidoglio deciso di collocamento da oggi in centri su tutto il territorio Romano dei 60 Roma arrivati ieri in una struttura del Quartiere Torre Maura il caso Riace mancano indizi di comportamenti fraudolenti messi nato da parte del sindaco Lucano per assegnare appalti oggi il Sindaco di Lampedusa sarà ricevuta Bruxelles dal commissario Avevamo poco l’assemblea Nazionale Costituente del Venezuela revocato alimentareusato dalla corte suprema di aver trasgredito il divieto di lasciare il paese flauto programmato Sì presidente internet potrebbe essere arrestato in qualsiasi momento negli Stati Uniti salgono a quattro le donne che accusano video di molestie Chicago intanto e legge la prima sindaca nera è gay la Maia pre è un compromesso con i leader laburista corbyn per un accordo condiviso sulla brexit in grado di ottenere la maggioranza in Parlamento evitabile resa dei conti in casa Tori con Johnson che non c’è subito voto contrario ci siamo mossi in tempo con il decreto Non sono preoccupato per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ferma con te carcere fino a multa fino a €15000 perché diffonde senza il consenso delle persone rappresentate immagini a contenuto sessuale destinata a rimanere private e quanto prevede un emendamento sul Revenge porn ha provato ieri ero sfinita dalla camera la lega ha ritirato Invece quello sulla castrazione chimica sport in chiusura me li anticipi della trentesima giornata della Serie A di calcio la Juventus fatto 20 Cagliari con GoBonucci che mentre il Milan pareggia 1-1 in casa con l’Udinese oggi le altre alle 19:00 Empoli Napoli alle 21:00 Roma Fiorentina Torino Sampdoria Frosinone Parma Genoa Inter e Spal Lazio domani posticipi Sassuolo Chievo Atalanta Bologna per la Formula 1 bene l’esordio sulla Ferrari per il figlio di Schumacher Secondo noi teste in Bahrain la seconda giornata ed era l’ultima notizia di informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

