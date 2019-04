Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è previsto per domani alle 18:00 le consiglio dei ministri chiamata dare il via al Decreto crescita Per quanto riguarda il destino è arrivata in questi giorni sul italiano non hanno alternato la nostra pianificazione a firma con te dal suo viaggio in Qatar e sulla vicenda che il nostro obiettivo politico molto forte è procedere con i risarcimenti ai risparmiatori nel modo più rapido possibile tensione intanto tra Movimento 5 Stelle e tria sul caso bisogno e dopo le violente proteste di ieri il Campidoglio deciso ieri collocamento da oggi in centri su tutto il territorio Romano dei 60 Roma a arrivati ieri in una struttura del Quartiere Torre Maura il caso Riace mancano indizi di comportamenti fraudolenti messo in atto da parte del sindaco Luca la signora Papi oggi il Sindaco di Lampedusa sarà ricevuta Bruxelles dal commissario Avevamo poco l’assemblea Nazionale Costituente Venezuela revocato l’immunità Guido accusato dalla corte suprema di aver trasgredito il divietoil paese L’auto proclamato si presidente interim potrebbe essere arrestato in qualsiasi momento negli Stati Uniti salgono a quattro le donne che accusano di molestie Chicago intanto e leggi la prima si è gay Cambiamo argomento è stato presentato ieri mattina nella splendida cornice della Sala Del Cenacolo presso la Camera dei Deputati a Roma In occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo il nuovo modello di integrazione tra servizi di primo e secondo livello della ASL Roma 5 alla presenza di autorità politiche regionali nazionali tecnici rappresentanti dell’associazione delle istituzioni e università è stato illustrato il nuovo sistema che ha la base il concetto che sono tismo si deve intervenire attraverso una stretta collaborazione abbandonando l’idea della necessità del Sole trattamenti sanitari educativi diffusi tra famiglia sanità istituzioni scolastiche servizi di prevenzione Il commissario straordinario Giuseppe Quintavalleperché abbiamo sviluppato un programma in progetto all’interno della ASL Roma 5 insieme al dipartimento di salute mentale e questo progetto ha un duplice obiettivo quello di iniziare a creare una rete grazie anche a un’articolata la presenza del Bambin Gesù e diretti di eccellenza che sarebbero gli altri che nella regione Lazio sono ben presenti e quello di strutturare meglio i servizi per poi fare la cosa più semplice di questo mondo garantire una presa in carico che sia però reale incisiva e principalmente tempestive precoce perché Queste famiglie hanno bisogno di prendere quello del convegno di oggi molto attuale è molto importante luci ombre L’Oreal è qual è oggi la situazione e soprattutto la percezione del mondo dell’autismo ma i passi sono stati fatti passi da gigante esistono leggi nazionalielezioni si sono mosse le altre iniziano a parlarne le cose più sorprendente importante dovrei far notare è che dipartimenti di salute mentale parlano di autismo e fino a qualche anno fa questa è una parola sconosciuta che le luci Perché ce ne sono appunto tante e le ombre sono altrettante perché bisogna riorganizzare i servizi far sì che queste persone abbiano quello che serve e non quello che magari viene detto da una sentenza quindi noi vogliamo che le cure siano Mirate e principalmente che ci siano dei educativi individuali cioè non si può fare una terapia per tutti unica Ma ogni persona ha il diritto della terapia che merita Cure educazione formazione e prospettive future soprattutto anche a fianco mi verrebbe da dire anche i familiari delle persone affette da autismo cosa avete pensato ma la prima cosa è la versione per riconoscere ilQuindi prima si dice meglio è anche per la neuroplasticità del tessuto cerebrale è una volta che abbiamo le diagnosi che vengono fatte dai centri di eccellenza gli spot poi devono lavorare in che modo attraverso un piano individuale e appunto piano terapeutico individuale si deve iniziare con la terapia più appropriata si parla di Alba si parla di Gigi si parla di tutto quello che è necessario e che viene anche contenuto nelle attuali linee guida che sono state riviste in ambito dell’istituto superiore di sanità Qual è il limite che noi dovremmo cercare di superare Dovremmo far sì che ci sia una supervisione attenta in maniera tale che venga calcolato esattamente con degli indicatori specifici la il grado di miglioramento dello stato di salute della pressione e se la riabilitazione che viene effettuata E effettivamente utile o non è utile È tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa