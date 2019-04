Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio domani alle 18:00 non c’è il premier Conte del Qatar il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera al Decreto crescita e per quanto riguarda il destino è arrivata in questi giorni sul pene italiano non hanno alterato la nostra pianificazione fa sapere sulla vicenda anche con te spiega che l’obiettivo politico molto forte e procedere con risarcimenti ai risparmiatori nel modo più rapido possibile Ho sollecitato il ministro Tria procedere con questa direzione precisa c’è ancora qualche passaggio tecnico da fare spazzatura contro di me ma l’intimidazione non passa come reagirebbero i mercati se andasse via dal governo lo dici in un colloquio con il corriere il ministro dell’economia Tria dopo gli attacchi del MoVimento 5 Stelle sulle accuse di favoritismo alla sua collaboratrice afferma di aver subito un attacco spazzatura sul piano personale le cose possono apparire molto diversa a seconda di come si presentano lamenta violazione della privacy Mi chiedo chi è che passa ai giornalisti queste cosequalunque ipotesi dimissioni sciocchezze dovremmo vedere quale sarebbe la reazione dei mercati e dopo le violente proteste di ieri il Campidoglio ha deciso il ricollocamento da oggi in centri su tutto il territorio Romano di Roma arrivati ieri in una struttura del Quartiere Torre Maura cassonetti rovesciati date alle fiamme decine di abitanti in strada per un intero pomeriggio la protesta che si era avvicinata alla periferia della capitale per l’arrivo di alcune famiglie Rom struttura di accoglienza l’assemblea Nazionale Costituente del Venezuela approvato un decreto con cui si autorizzano l’incriminazione La revoca dell’immunità di fango a capo del parlamento oppositore auto persona diventa il delitto spiegando che nel decreto la parola revoca non c’è continuano a sbagliare si dice quando chiedono il plotone di istituzione se poi non hanno nemmeno il coraggio a mettere revoca del decreto e aggiungi hanno paura e non basta per sfuggire alla responsabilità storica dobbiamo ancora parlare della giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo ieri mattina nella salapresso la Camera dei Deputati a Roma il nuovo modello di integrazione tra servizi di primo e secondo livello della ASL Roma 5 nel corso della giornata è stato illustrato il nuovo sistema che alla base del concetto piccolo dismo si deve intervenire in rete attraverso una stretta collaborazione abbandonando l’idea della necessità del Sole intervento sanitario di organizzazione dei servizi di salute mentale spiega il direttore del dipartimento di salute mentale Giuseppe Nicolò va ripensata profondamente è una condizione in cui la sensibilità generale nazionale delle società scientifiche sempre più elevata per ragioni il primo per l’empowerment dei familiari che hanno preso sempre più consapevolezza che percorsi di trattamento basati sulle evidenze non improvvisati erogati da professionisti formati possono portare a degli esiti degli esami clinici che sono nettamente diversi da quelli che si possono riscontrare dei trattamenti sua la seconda condizione è che effettivamente le evidenze scientifichela legge Gelli ci impone iniziare i trattamenti che sono evidenze e in qualche modo di assicurare città di nascita loro condizione di miglior trattamento possibile questo tipo di situazione va in qualche modo considerato a San Fili veniva considerato soltanto per l’autismo va considerato nell’ottica di una integrazione tra i vari servizi che erano assolutamente assolutamente lei è la cosa che crea più disabilità a livello le prime 10 cause della disabilità del 80% delle patologie del sistema nervoso centrale insorgono infantile e non posso immaginare dei contesti che sono a compartimenti stagni a silos Preparati che in qualche modo di cui ognuno si occupa del proprio pezzetto perché ovviamente il ragazzino che è affetto da una patologia neurosviluppo con autismo diventerà un adulto e sarà un adulto che avrà alcune problematiche ancora possono interferire col suo funzionamento sociale e lavorativo e quindi abbiamo immaginare un percorsosupportivo Ma che prevede un intervento assolutamente efficace nelle prime fasi dell’esistenza e soprattutto immaginare gli eseguiti sono i servizi dei centri neuropsichiatrici infantili possono in qualche modo interagire in modo virtuoso perché non è soltanto l’autismo adottivo di Venezia inizia anche a 12 anni abbiamo degli interventi importanti a dipendenza da smartphone da internet le nuove dipendenze quindi non possiamo più immaginare e modelli che infondati tu in teoria di 40 anni fa applicati adesso nel 2019 soprattutto gli investimenti della sanità non dovrebbero soltanto riguardare cosa succede attualmente in salute mentale soprattutto essere destinati agli over 50 60 in ambito di residenzialità Ma dovrebbero investire su politiche della promozione della Salute in età giovanile perché sennò investiamo in quest’ambito riduciamo sicuramente l’impatto disabili

