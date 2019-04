Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta è previsto per domani alle 18:00 il CDM chiamato a dare il via al Decreto crescita Per quanto riguarda il Def le SIM è arrivata in questi giorni su di lei non hanno alternato la nostra pianificazione afferma con te e sulla vicenda ma anche il nostro obiettivo politico molto forte e procedere con i risarcimenti ai risparmiatori nel modo più possibile un attacco palestinese è stato sventato oggi presso Nablus cisgiordania dove un giovane si è alzato contro israeliani nel tentativo di accoltellarmi lo ha riferito la radio militare se quella salita ora è stato neutralizzato da colpi di arma da fuoco che non è noto se sposi dai ciclisti o da soldati israeliani che erano sul posto sono rimasti illesi mentre il giovane palestineseè rimasto ferito in modo grave le borse cinesi aprono la seduta poco mosso e l’indice composito di Shanghai segna nei primi minuti di contrattazione un calo operazionale dello 0,02% mentre quello di scienze è stabile a quota 1757,82 meno 0,01 % l’assemblea Nazionale Costituente a maggioranza governativa del Venezuela ha provato ieri sera a un decreto con cui si autorizzano l’incriminazione La revoca dell’immunità di Juan guaido capo del parlamento oppositore auto presidente ad interim del paese altre due donne accusano di comportamento inappropriato lo riporta il New York Times al secondo il quale le due donne ritengono di esserci sentite a disagio quando toccate dall’ex vice-presidente salgono così a quattro le donne che accusano l’ex vicepresidente la cui possibile candidatura alla Casa Bianca 2020sempre più in pericolo a 10 anni dal 6 aprile 2009 la ricostruzione materiale dell’Aquila faticosamente procede a tentare il ritorno alla vita vera torno a splendere chiese e palazzi della città di Federico II le periferie sono completate da anni la ricostruzione privata del centro storico è in fase avanzata Anche se ancora manca tanto la vela ombra riguarda la funzione pubblica praticamente al palo in particolare quella delle scuole nessun ad oggi è stata ricostruita una e ricostruzione Mariele Ventre è tutto dalla

