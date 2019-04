Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione di studio Roberta Frascarelli sono nato e morto in una circoncisione carta in una casa è avvenuto La scorsa notte questi sulla vicenda Indaga la squadra mobile la madre la nonna del piccolo nigeriane sono state portate in questura per essere interrogata secondo quanto appreso sarebbero state le stesse donne chiamare il 118 una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato chiamare la polizia è previsto a partire da questo pomeriggio l’addio del faccia a faccia fra theresa May e Jeremy corbin dopo l’apertura della Premier Tori britannica leader dell’opposizione laburista sulla ricerca di un ipotetico accordo trasversale per una brexit più soft lo ha detto il ministro per la brexit in una audizione oggi in commissione un brexit programmatico Barkleyho ripreso la svolta come conseguenza dello stilita senza rimorsi manifestata dal Parlamento alla mail invito la commissione elettorale supreme a fare il suo dovere darvi il mandato come sindaco eletto lo ha detto in una conferenza stampa è crema imamoglu il candidato dell’opposizione turca è uscito vincitore dal voto amministrativo di domenica scorsa a Istanbul e carabinieri di merda su delega della dda di Napoli Stanno eseguendo una serie di perquisizioni a Napoli a Roma nella sede di RFI e negli uffici di alcuni dirigenti della stessa società nell’ambito di un’inchiesta anticorruzione appalti concessi e Bitter ritenute riconducibili a detta degli inquinanti e imprenditori strettamente legati al clan dei casalesi una decina di indagati per corruzione e turbativa d’asta reati aggravati dall’aver agevolato un clan di mafia via libera della commissione per le libertà civili del Parlamento Europeo all’accordo €3 camera e consiglio Unione Europea sulle esenzione dall’obbligo del vistocittadini britannici che vorranno recarsi nell’Unione dopo la brexit per viaggi di breve durata il testo passa ora al voto della plenaria della camera di giovedì all’adozione formale del Consiglio dell’Unione Europea via libera definitivo dell’aula del Senato al disegno di legge sulla class action il provvedimento ho tenuto 206 Sì un solo no 44 astenuti è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime ore

