Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione studio Frascarelli un neonato è morto in seguito ad una circoncisione fatta in una casa è avvenuto La scorsa notte a questi sulla vicenda Indaga la squadra mobile la madre la nonna del piccolo nigeriane sono state portate in questura per essere interrogate secondo quanto appreso sarebbero state le stesse donne chiamare il 118 una volta arrivati i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e chiamare la polizia il piccolo Aveva poche settimane di vita la madre è una 25enne il padre è lontano dall’Italia secondo gli investigatori e praticare la circoncisione potrebbe essere stata una terza persona chiamata dalle due donne le indagini del caso sono coordinate dal sostituto procuratore Daniela fischietto un importante e comandante militare via di Statochiave dell’ ISIS in Afghanistan è stato ucciso dall’attacco di un drone nella provincia orientale di nangarhar nel distretto di a chi è considerato il fulcro dei miliziani dell’isis ieri sera un drone colpito nell’area nel distretto di Alvin e di conseguenza sulla ayman e altri 14 anni sono stati uccisi ha detto il portavoce del governo per i cittadini tedeschi con doppio passaporto perderanno in futuro la cittadinanza tedesca si combatteranno Come inizia del terrore all’estero come ISIS la misura sarà applica solo iPhone con doppia cittadinanza ha specificato il portavoce del governo seibert in conferenza stampa a Berlino due operai sono morti questa mattina all’interno di un cantiere in Via Roma Pieve Emanuele Milano schiacciati dal crollo di una parete in costruzione i lavoratori erano impegnati nella realizzazione di pareti divisorie tra binari ferroviariterreni agricoli secondo quanto accertato finora il crollo sarebbe stato causato da una manovra sbagliata con una gru trasportati entrambi al pronto soccorso sono morti poco dopo stazione Nazionale Sabato 8 giugno di fp-cgil cisl-fp UIL fpl UIL a Roma in Piazza del Popolo per rivendicare risorse occupazione perché senza pubblico non c’è equità senza lavoro non c’è futuro future pubblico lo annunciano le stesse categorie delle funzioni pubbliche chiedendo assunzioni rinnovo dei contratti miglioramento della qualità è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

