Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i carabinieri hanno acquisito un video in cui si vede Filippo Carraro 51 anni sequestrare la moglie Loredana occhiali 40 anni imponendo le di salire nell’auto e punta una pistola contro a Catenanuova Enna le immagini sono state registrate due giorni fa alcuni minuti prima che l’uomo ammazzasse la moglie la coppia era separata da alcuni mesi e ha due figli l’uomo si è seduta nel sedile passeggeri posteriori ha intimato la donna di andare nella campagna dei genitori dove l’ha uccisa restano in carcere i due colombiani uno di 21 anni accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e l’altro di 38 anni accusato di soppressione e vilipendio di cadavere Fermati nei giorni scorsi nell’inchiesta della procura di Milano sul corpo mutilato carbonizzato trovatotrasporto vicino a un gabbiotto di rifiuti nel quartiere Bovisasca della capoluogo Lombardo l’ho deciso il gip e Manuela Scudieri convalidato i Fermi e disponendo la custodia creare come richiesto dal PM Paolo Storari La Commissione Europea ha lanciato una nuova procedura di infrazione per lo stato di diritto in Polonia con l’obiettivo di proteggere i giudici dal controllo della politica lo ha annunciato il vicepresidente vicario Francia timmermans al termine del collegio dei commissari spiegando che Bruxelles ha inviato avversario una lettera di messa in mora al nuovo regime Che disciplina i dodici la Polonia ora due mesi per rispondere alle esecutivo comunitario la decisione di autorizzare l’ingresso di navi nato nel mar d’azov può basarsi esclusivamente su richiesta mattina in pieno può essere discussa in modo ipotetico l’ho detto il portavoce del Cremlino Dimitri payet prova una volta presentata la richiesta verrà preso una decisione c’è un certo sistema di notificaE questo deve essere rispettato ha detto citato dalla data la cena non ha alcuna intenzione di dividere l’Unione Europea alle capacità per farlo considera, invece un partner strategico il vice ministro degli Esteri One Ciao Ari mercato più volte la posizione di Pechino sul tema durante il briefing con i media sull’imminente missione nell’Europa del premier li keqiang sarà il 9 aprile a Bruxelles per l’incontro Cina Unione Europea del leader trasferendosi subito dopo il video ufficiale di tre giorni in Croazia dove prende la parte al vertice dei paesi dell’Europa Centrale orientale e dei Balcani ed è tutto per ora dalla redazione e vi diamo appuntamento alle prossime news.

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa