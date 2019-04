Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno della camera voce all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia al ddl codice rosso che impegnava il governo che si è rimesso all’aula ad adottare ogni iniziativa anche normativa per introdurre la possibilità di subordinare la castrazione chimica la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali tremendamente è stato votato solo da Fratelli d’Italia e lega che la procura di Roma apre un fascicolo sui disordini di ieri sera nella zona di Torre Maura dove circa 200 abitanti supportati anche da militanti di CasaPound sono scesi in strada per protesta contro il trasferimento di alcuni Rom in un centro di accoglienza Marika e con i cassonetti i dati alle fiamme i reati ipotizzati al momento danneggiamento e minaccia aggravata da odio razziale in Italia dei Cesari collocamento in centri su tutto il territorio Romano 60 Rome Giunti ieri nella struttura paraggi di Chiara interventoche la situazione degenerasse e per tutta la vita di l’incolumità di radicali a meloni affermano colpa sua nuove proteste oggi Davanti alla struttura Salvini a fermano ad ogni violenza e scaricabile scaricabarile dei problemi sulle periferie l’ultima notizia in chiusura un due operai sono morti questa mattina all’interno di un cantiere in via Roma a Pieve Emanuele in provincia di Milano schiacciati dal crollo di una parete in funzione i lavoratori erano impegnati nella realizzazione di pareti divisorie tra i binari ferroviari se vicini ai terreni agricoli secondo quanto accertato Pino del Fuoco sarebbe stato causato da una manovra sbagliata una TV a Milano per omicidio colposo è tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

