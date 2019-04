romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ha messo in campo una strategia per affrontare i rischi legati allo sviluppo delle reti 5G che non vengono sottovalutati al mese è stato attivato il centro di valutazione e certificazione nazionale con il compito di verificare le condizioni di sicurezza dei sistemi destinati a infrastrutture strategiche cos’è il libro il bus Ti mento del Golden Power che viene incontro alle preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti sulle aziende cinesi l’avrebbe riferito a quanto prende l’ansia il vicepremier Luigi Di Maio ascoltato oggi dal cosa ci sono mia diminuisce nel Quarto trimestre 2018 il potere di acquisto delle famiglie secondo l’Istat Il cane è stato dello 0,5% rispetto al terzo trimestre nello stesso periodo il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2 nonostante questi consumi hanno mantenuto la dinamica espansiva danno della propensione al risparmiomesi dell’anno è stata pari al 7,6% Decreto crescita domani alle 18:00 annuncio il premier Conte dal Qatar e le consiglio dei ministri è chiamato a dare il via libera al Decreto e per quanto riguarda il listino arrivati in questi giorni sul PIL italiano non hanno alterato la nostra pianificazione fa sapere se andava anche con testiera che l’obiettivo politico molto forte procedere con i risarcimenti ai risparmiatori nel modo più rapida crescita insieme alla sua cantieri potrebbe essere determinante se è un’operazione maschile è rilevante per il paese ti auguriamo che lo sia così che l’idea di Confindustria Vincenzo boccia ultime notizie di chiusura il 12 aprile è la data ultima per una possibile approvazione dell’accordo di ritiro se la camera dei comuni non dovesse pronunciarsi entro questa data nessuna proroga tuple mentale di breve durata sarà possibile così presidente della commissione europea Jean Claude junker mini plenaria del Parlamento Europeo Bruxelles dopo il 12 aprile rischiano di mettere a repentaglio il bonus svolgimento delle lezioni europei di minacciare il buon funzionamento dell’Unione aggiuè tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa