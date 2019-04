Ultime Notizie Roma del 03-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in questo mercoledì 3 aprile in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura diminuisce nel Quarto trimestre 2018 il potere d’acquisto delle famiglie secondo l’Istat il calo è stato dello 0,5% rispetto al terzo di mettere nello stesso periodo il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2% Nonostante questo i consumi hanno mantenuto una dinamica espansiva a danno della tensione negli ultimi mesi dell’anno è stata pari al 7,3% 0,6 punti in meno rispetto ai tre mesi precedenti la cronaca la procura di Roma primo fascicolo sui disordini di ieri sera nella zona di Torre Maura dove circa 200 abitanti supportati anche dai militanti di CasaPound sono scesi in strada per protesta contro il trasferimento di alcuni Rom in un centro di accoglienza barricate con i cassonetti dati alle fiamme reatimomento danneggiamento e minaccia aggravata da odio razziale i candidati ha deciso di collocamento in centri su tutto il territorio Romano DL 69 Giunti ieri nella struttura garanzia ferma intervento per evitare che la situazione degenerasse tutela della vita e dell’incolumità radicali e meloni la colpa è proprio del sindaco di Roma nuove protette oggi Davanti alla struttura Matteo Salvini sottolineano ad ogni violenza e lo scaricabarile dei problemi sulle periferie andiamo a Ventimiglia la madre la nonna nigeriane del bambino morto a Genova dopo una circoncisione fatta in casa sono stati arrestati per omicidio preterintenzionale con loro arrestato anche un Africa considerato dalle donne è un Cantone carrello caricato la circoncisione è stato bloccato proprio a Ventimiglia il piccolo Aveva poche settimane di vita ultime notizie in chiusura due operai sono morti questa mattina all’interno del cantiere in Via Roma Pieve Emanuele schiacciati dalla crollo di una parete in costruzione i lavoratori erano impegnati nella realizzazione di pareti divisorie tra i binari ferroviari e vicini e terreni agricoli secondo quanto accertato finoracausato da una manovra sbagliata con una gru vicino colposo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa